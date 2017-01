Rock mit Lady Moustache: 2x2 Tickets zu gewinnen

NÜRNBERG - Lady Moustache sind vom Gitarren-Sound der siebziger Jahre beseelt. Aktuell reisen sie mit ihrem neuen Album quer durchs Land. Am 3. Februar kommt die Kapelle damit nach Nürnberg. Für die Show in der LUX-Kirche verlosen wir 2x2 Gästelisteplätze.

Lady Moustache beehren am 3. Februar Nürnberg. © pr



Die momentane Musikwelt ist prall gefüllt mit Bands, die entweder bunt gefärbten Elektro-Pop kredenzen oder in karierten Hemden melancholischen Singer- und Songwriter-Sound aus den traurigen Gesichtern in die Welt entlassen.

Da kommen Gruppen wie Lady Moustache gerade recht. Ihre Musik klingt organisch. Sie atmet. Und sie ist laut. Beseelt vom Geist der Siebziger haben sich vor gar nicht all zu langer Zeit ein paar junge Hessen zusammengetan, um gemeinsam zu musizieren. Das, was nach den ersten Proberaumsitzungen mit Omas Stehlampe im Eck, aus den Boxen herauskommt, duftet und knistert nach klassischem Rock, Psychedelic und Bluesrock.

Schon kurz nach den ersten Auftritten wird die Combo beim Deutschen Rock- und Pop-Preis als bester Newcomer Act in der Kategorie Hardrock ausgezeichnet. Es folgt ein Album. Die Nachfrage steigt. Ab auf Tour. Am Freitag, 3. Februar, stellen die Jungs Nummern aus dem Werk in der Nürnberger LUX-Kirche vor. Unterstützung leisten am Abend die zwei lokalen Bands Parabelflug und Apaath. Los geht's um 20.30 Uhr.

Für den Konzert-Dreierpack verlosen wir 2x2 Gästelisteplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. Januar um 9 Uhr.

