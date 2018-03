Sandsation in Erlangen: Wir verlosen Karten

Performance-Show ist am 14. April im Redoutensaal zu sehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gemeinsam mit ihrem Publikum reist die Sandmalerin Irina Titova bei ihren Auftritten frei nach Jules Verne "In 80 Bildern um die Welt". Für die anstehende Veranstaltung in Erlangen verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze.

Irina Titova zeigt ihre Sandmalkunst am 14. April im Erlanger Redoutensaal. © pr



Die russische Künstlerin Irina Titova zählt zur absoluten Speerspitze der Sandkunst. Für ihre Auftritte benötigt die sogenannte "Queen of Sand" nicht mehr als eine unterbeleuchtete Glasplatte, eine Leinwand und jede Menge Sand. In einer höllischen Geschwindigkeit lässt sie damit beeindruckende Bilder entstehen und wieder vergehen, um gleich darauf Neues zu erschaffen.

Am liebsten arbeitet Titova dabei mit Vulkansand. Vor allem auf der Bühne könne man damit schneller zeichnen, als etwa mit Flusssand, der sich dagegen besser für detaillierte Bilder eigne, so die Künstlerin. Zur Sandmalerei ist die Russin übrigens durch ihre Tätigkeit als Kunsttherapeutin gekommen, bei der sie vorwiegend mit autistischen und taubstummen Kindern arbeitete.

In Sandsation nimmt Titova die Zuschauer auf eine nostalgische Erdumrundung mit. Es werden Wahrzeichen besucht, Weltwunder und Traumwelten, die aus Millionen von tanzenden Sandkörnern zum Leben erwachen. Synchronsprecher Joachim Kerzel begleitet das Spektakel als Erzähler. Die Texte zu "In 80 Bildern um die Welt" stammen aus der Feder von Katrin Wiegand.

Am Samstag, 14. April (Beginn: 20 Uhr), gastiert Titova mit dem Programm im Erlanger Redoutensaal. Hierfür verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. April um 9 Uhr.

