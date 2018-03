Sari Schorr in Roth: Freikarten zu verlosen

New Yorker Röhre gastiert am 20. März in der Kulturfabrik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem Sari Schorr im vergangenen Jahr auf einer der Nebenbühnen ihre Premiere bei den Bluestagen feierte, holen die Veranstalter die Musikerin heuer auf das große Podium der Kulturfabrik. Für diese Show verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Sari Schorr kommt mit Band am 20. März in die Kulturfabrik. Foto: pr



Der Stern von Sari Schorr beginnt 2015 zu leuchten, als der Produzent Mike Vernon die Frau bei der International Blues Challenge in Memphis spielen sieht. Er bietet ihr an, ein Album mit ihr zu produzieren.

"A Force of Nature" kommt 2016 auf den Markt und liefert hart getriebenen Blues-Rock, der von der End-60er Blues-Bewegung in Großbritannien geprägt ist. Eingespielt wird die Produktion mit Schorrs Band "The Engine Room".

Es folgen viele Auftritte. Einer davon findet im Rahmen der 26. Rother Bluestage in der Galaxy Bar satt. Für viele stellt diese Performance den musikalischen Höhepunkt des Festivals dar. Nun kehrt die New Yorker Blues-Röhre nach Roth zurück und bespielt am Dienstag, 20. März (Beginn: 20 Uhr), die Hauptbühne der Kulturfabrik.

Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 14. März um 9 Uhr.

