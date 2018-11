Schöne Bescherung: Gutscheinbücher zu gewinnen

Wir verlosen zehn Exemplare des Couponhefts - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Das "Gutscheinbuch.de Nürnberg Stadt & Land" ist genau das Richtige für Sparfüchse und Genießer. Es enthält eine Unmgene an Gutscheinen aus Gastronomie, Wellness, Freizeit, Kultur und Einkaufen. Gewinnen Sie eines von zehn Exemplaren.





In der aktuellen Ausgabe des Buchs finden sich nicht weniger als 334 Gutscheine. Restaurants spendieren zum Beispiel das zweite Hauptgericht, bei Wellness bekommt der Partner die Massage geschenkt oder im Freizeitpark ist der zweite Eintritt gratis.

Bekannte Lokale wie das "O-sha", das "El Matador", "Indian Palace" oder das "Lemongrass" lassen sich mit dem Gutscheinbuch (wieder-)entdecken. Neu in diesem Jahr dabei sind das "Al Parco" in der Wilhelm-Spaeth-Straße 86, das "Xinh Sushi" in der Bogenstraße 43, das vegan-vegetarische Café "Katzentempel" in der Peter-Vischer-Straße oder das "Green Lion" am Äußeren Laufer Platz 9.

Viele Teilnehmer bieten diesmal bis zu drei Gutscheine an. Damit können die Gäste ihr Lieblingsrestaurant oder ihre -freizeiteinrichtung gleich mehrfach besuchen. Die Kundenkarte in jedem Buch gewährt darüber hinaus Zugriff auf 8000 weitere kostenlose Online- Coupons.

Das Gutscheinbuch kostet im Buchhandel und in den Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten und ihren Heimatzeitungen 24,90 Euro. Sie können es in Nürnberg in der Mauthalle, Hallplatz 2, in Fürth in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19, in Erlangen in der Hauptstraße 38 und in Herzogenaurach An der Schütt 26 erwerben.

Außerdem ist das Gutscheinbuch telefonisch unter der Bestellhotline (09 11) 2 16 27 77 zuzüglich Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro erhältlich oder in unserem Online-Shop, den sie unter zeitungsshop.nordbayern.de erreichen.

Wir verlosen zehn Exemplare des Buchs. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken Sie die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. November um 12 Uhr.

