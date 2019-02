Sepalot im E-Werk: Wir verlosen Tickets

NÜRNBERG - Der ehemalige DJ von Blumentopf ist gerade mit seiner neuen Band auf Tour und stattet im Zuge dessen auch dem Kulturzentrum einen Besuch ab. Für die Show von Sepalot verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Sepalot gastiert am 13. Februar im E-Werk. Foto: pr



Der Münchner Sebastian Weiss ist den meisten Musikkennern als DJ von Blumentopf ein guter Begriff. Mit der Hip-Hop-Band nimmt er etliche Alben auf und geht mit ihr mehrmals auf Tour.

Schon während der Zeit als Mitglied bei Blumentopf tüftelt Sepalot an Eigenkreation herum. Er spielt mehrere Soloalben ein und arbeitet bis heute als Moderator im Radio. Seine Sendung "egotrippin'" läuft auf egoFM.

Mit den beiden Werken "Hide" und "Seek" aus dem Jahre 2017 kehrt schließlich die Lust zurück, wieder im Verbund einer Band arbeiten zu wollen. Demzufolge gründet sich das Sepalot Quartet quasi wie von selbst.

Am Mittwoch, 13. Februar (Beginn: 19.30 Uhr), tritt das Sepalot Quartet im E-Werk auf. Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 11. Februar um 9 Uhr.

