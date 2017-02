Smile And Burn im Stereo: Tickets gefällig?

Berliner Punkrocker treten am 14. März in Nürnberg auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Smile And Burn reisen gerade mit ihrer vierten Langspielplatte unterm Arm quer durch die Republik. Am 14. März stellen die Berliner die Scheibe im Stereo vor. Für den Auftritt in der Noris hauen wir 2x2 Listenplätze auf den Kopf.

Smile And Burn geben am 14. März ein Konzert im Stereo. © pr



Smile And Burn aus Berlin räumen mit dem gängigen Gerücht auf, dass Rockmusiker den ganzen Tag nichts tun außer faul rumhängen, sich eine Kippe nach der anderen drehen und ständig eine hübsche Dame im Arm halten. Weil die fünf Jungs von Smile And Burn jedoch permanent an ihrer Musik tüfteln, fehlt ihnen für dieserlei Dinge schlichtweg die Zeit. Von früh bis spät stehen die Burschen in ihrem Übungsraum und komponieren bemerkenswerte Punkrock-Tracks.

Dieser lobenswerte Arbeitseifer trägt Früchte. Lösen die ersten zwei Alben aus den Jahren 2010 und 2012 bereits hörbare Jubelrufe in der deutschen Punkrock-Szene aus, katapultiert "Action Action" die Jungs endgültig auf das Radar auch größerer Medien. Festivalauftritte und eine Support-Tour für die Donots erledigen schließlich den Rest. Smile And Burn sind nun angekommen in der Elite der deutschen Punkrock-Nische. Für das kürzlich veröffentlichte vierte Werk beordert man Produzent Philipp Koch an die Regler.

Smile And Burn stellen die aktuelle Platte am Dienstag, 14. März, im Club Stereo vor. Los geht's um 20 Uhr. Es darf mit einer rohen, ungezügelten Live-Performance ohne Absprache oder Choreo gerechnet werden. Für den Auftritt des Gruppe verhökern wir 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 7. März um 9 Uhr.

Micha Klang