Songwriter im Stereo: Tickets für Marcel Brell zu gewinnen

Sänger kommt am 3. April nach Nürnberg

NÜRNBERG - Marcel Brell hat kürzlich sein zweites Album auf den Markt gebracht. Die Songs auf "Sprechendes Tier" sind lauter, emotionaler und bunter. Für seine Show im Club Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Marcel Brill tritt am 3. April im Stereo auf. © pr



Marcel Brell ist Sohn eines Opernsängers und einer Tänzerin. Somit wird ihm die Liebe zur Musik bereits in die Wiege gelegt. Mit fünf erhält er Klavierunterricht. Wenig später knöpft sich Marcel die Gitarre vor. Ein Musikstudium bricht er jedoch ohne Abschluss ab und zieht nach Berlin, wo er zunächst Texte für andere Künstler formuliert und verschiedene Bands produziert.

Ständig jedoch nur für andere zu arbeiten ist seine Sache nicht. Marcel Brell komponiert eigene Songs in deutscher Sprache. Er gibt Konzert um Konzert und veröffentlicht 2014 sein Debütalbum. Ein Jahr später bekommt der Sänger mit dem Fred-Jay-Preis den wichtigsten deutschen Textdichter-Preis verliehen. Zeitgleich folgt die Nominierung für den Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie Nachwuchs. Außerdem entsendet das Goethe-Institut ihn als "Botschafter der deutschen Sprache" in die Welt.

Nun hat Marcel Brell mit "Sprechendes Tier" seinen zweiten Longplayer releast. Jede darauf zu findende Nummer überrascht mit musikalischer Vielfalt und Finesse, die die konsequente und mutige Weiterentwicklung seines ersten Albums darstellt. Dabei legt Brell seinen Fokus stets auf die Texte, in denen er Tiefe und Wortwitz miteinander verheiratet.

Für seinen Auftritt am Montag, 3. April, im Club Stereo verlosen wir 2x2 Freikarten. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. März um 9 Uhr.

Micha Klang