Songwriter zu Gast: Tim Vantol im Stereo

Niederländer kommt am 11. Oktober nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Garten Eden aller Nürnberger Indie-Fans steht mit Tim Vantol ein talentierter Holländer auf der Bühne. Für die Show des Niederländers verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Tim Vantel tritt am 11. Oktober im Stereo auf. Foto: pr



Tim Vantol ist Holländer. Kein fliegender, sondern ein musizierender. Ein außerordentlich guter sogar. In seinen Produktionen vermengt der junge Mann aus Amsterdam Einflüsse aus Punk-Rock, Folk-Rock und Singer-Songwriter.

Bevor Tim Vantol beschließt, als Solokünstler durch die Welt zu touren, wirkt er in vielen Punkrock- und Hardcore-Bands mit. Immer dann, wenn neue Stücke im Kasten sind, geht es direkt auf Tour. Manchmal mit, manchmal ohne Band, aber definitiv immer mit Vollbart, Schmiss und allerorts begeisterten Zuschauern.

Wenn der mit einer Reibeisenstimme gesegnete Holländer neue Hits aus dem Ärmel seines Holzfällerhemds schüttelt, benötigt es nur einen Katzensprung, bis der Punk die Kids auf seiner Seite hat. Nun hat Vantol wieder jede Menge neue Songs am Start. Bevor er diese Nummern dem Publikum präsentiert, werden sie noch rasch in einen Silberling geritzt.

Die neuerliche Tour, die eben ganz im Zeichen von "Burning Desires" - dem frisch veröffentlichten Album - steht, führt Vantol, den Troubadour, der neuerdings großen Spaß am Umherwandern findet, am Mittwoch, 11. Oktober, in den Club Stereo. Für das bereits ausverkaufte Konzert verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 6. Oktober um 9 Uhr.

