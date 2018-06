Sven Hammond im Hirsch: Karten zu gewinnen

Niederländische Formation spielt am 25. Juli auf - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Die Musik, die Sven Hammond, in die Welt posaunen, ist eine Mischung aus dreckigem Soul und lautem Rock'n'Roll. Für den Auftritt der Gruppe in Nürnberg verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Sven Hammond kommen am 25. Juli in den Hirsch. Foto: pr



Die gute alte Hammond-Orgel nimmt in der Musik der niederländischen Formation eine Hauptrolle ein. Bandleader Sven Figee entlockt dem Gerät, das seine Hochzeit in den 60er und 70er Jahren hatte, Töne, die teilweise nicht von dieser Welt zu sein scheinen.

Sein virtuoses Orgelspiel, gepaart mit Bass, Drums und Gitarre, sorgt dafür, dass der Sound von Sven Hammond an Wucht und Dringlichkeit kaum zu überbieten ist.

In ihrem Heimatland gehören die Mannen zu den meistgefeierten Bands. Vor allem durch ihre elektrisierenden Live Shows haben sie sich in die Herzen der Menschen gespielt. Am Mittwoch, 25. Juli, (Beginn: 20 Uhr) kommt die Truppe, die das Improvisationsspiel liebt, und so jeden Gig zu etwas ganz Besonderem macht, in den Hirsch.

Für diesen Gig verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 23. Juli um 9 Uhr.

