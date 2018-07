SWMRS im E-Werk: Wir verlosen Karten

US-Band spielt am 16. August in Erlangen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Punk-Kapelle aus Kalifornien hat weit mehr als drei Akkorde pro Song zu bieten. Das wissen sowohl Fans als auch das Feuilleton zu schätzen. Für das Gastspiel der Burschen im E-Werk verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

SWMRS treten am 16. August im E-Werk auf. © pr_by Alice Baxley



Der Film "School of Rock", in dem Schauspieler und Komiker Jack Black einen Aushilfslehrer mimt und seiner Schulklasse den Spirit des Rock'n'Roll näherbringt, hinterlässt bei den Freunden Cole und Joey einen bleibenden Eindruck.

Er animiert die zwei Jungs dazu, selbst musikalisch aktiv zu werden. Gemeinsam mit Coles Bruder Max und Seb Mueller wird der Plan unverzüglich in die Tat umgesetzt. Als musikalische Vorbilder fungieren mit den Ramones und den Beach Boys zwei Formationen, die stilistisch betrachtet wenig miteinander zu tun haben.

SWMRS kreieren daraus einen eigenständigen Punk-Rock, der mehr zu bieten hat als die üblichen drei Akkorde pro Song. Mittlerweile hat die Kapelle drei Studioalben auf den Weg gebracht und Touren mit Größen wie Blink 182 gespielt.

Im August geben SWMRS drei exklusive Clubshows in Deutschland. Eins davon findet in Erlangen statt. Am Donnerstag, 16. August, (Beginn: 20 Uhr) stellen sich SWMRS im E-Werk vor. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 14. August um 9 Uhr.

