The Drummers of Japan: Karten für Yamato zu gewinnen

Japanische Trommel-Legenden kommen nach Nürnberg - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Die Musiker touren seit mehr als zwanzig Jahren schier unentwegt durch die Welt. Zwischen dem 3. und 12. August schlagen die Trommler ihre Zelte im Nürnberger Opernhaus auf. Für die Premiere verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Yamato - The Drummers Of Japan © pr_by Masa Ogawa



Yamato - The Drummers Of Japan Foto: pr_by Masa Ogawa



Die Mitglieder der imposanten Truppe aus der japanischen Präfektur Nara sind nicht nur gut geschulte Musiker, sondern darüber hinaus ebenso hervorragend trainierte Sportsleute. Schließlich bedarf es zum Bedienen der großen Trommeln eine exzellente Kondition.

Daher beginnt ein jeder Tag im Leben der Artisten mit einem ausgedehnten Lauf durch die heimischen Reisterrassen, wie Nils Kicker, ein Reporter der Tagesthemen, vor einem Jahr selbst beobachten konnte. Dazu kommen Kraft- und Ausdauertraining. Auch das täglich versteht sich.

Das alles ist zum einen nötig, um die rekordverdächtigen Spitzenfrequenzen von bis zu 500 Schlägen dauerhaft leisten zu können. Zum anderen, um die Sinne zu öffnen. Die eigenen und die derer um einen herum.

Seit mehr als zwanzig Jahren touren die "Drummers of Japan" nun schon durch die Welt und demonstrieren bei jedem ihrer Auftritte all die in ihnen wohnende Kraft und Synchronität. Am Freitag, 3. August, verweilt das Ensemble Yamato, was zu deutsch etwa altes Japan bedeutet, für mehrere Tage in Nürnberg. Bis einschließlich 12. August absolvieren sie täglich eine Show im Opernhaus.

Für die Premiere (Beginn: 20 Uhr) verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 31. Juli um 9 Uhr.

