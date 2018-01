The Menzingers im Hirsch: Tickets zu gewinnen

US-Punkrocker spielen am 15. Februar in Nürnberg - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Bei ihrer Show in der Noris präsentieren die Burschen aus den Vereinigten Staaten ihr fünftes Album "After the Party". Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

The Menzigers treten am 15. Februar im Hirsch auf. © pr



Als die vier Musiker vor etwas mehr als zehn Jahren ihre ersten Bandsessions abhalten, ist keiner der Burschen schon ein gestandener Mann. Blutjung sind die Jungs, die zu den typischen Instrumenten greifen, die es eben braucht, wenn man eine anständige Punkrock-Kapelle eröffnet.

Gut eine Dekade und inzwischen fünf Alben später sind aus den Buben von einst richtige Kerle geworden. Vom rowdyhaften Punk der frühen Tage hat sich die Gruppe zwar nicht verabschiedet. Aber zumindest die aktuelle Scheibe erklingt doch deutlich melodischer im Vergleich zu so manch vorherigem Werk der Menzingers.

Die Produktion ist prädestiniert zum Mitsingen. Hymnenartige Harmonien und wütende Gitarrenakkorde umarmen kongeniale Melodien, die ja fast schon als massentauglich betitelt werden dürfen. Auf "After the Party" lassen die vier Punk-Rocker aus Philadelphia wehmütig und dennoch lebensbejahend ihre letzten zehn Lebensjahre Revue passieren.

Am Donnerstag, 15. Februar, (Beginn: 20 Uhr) zeigen The Menzingers ihr Können im Hirsch. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 12. Februar um 9 Uhr.

