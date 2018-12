"The Voice of Germany" auf Tour: Tickets zu gewinnen

Finalisten der aktuellen Staffel kommen am 9. Januar nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Samuel Rösch heißt der diesjährige Sieger von "The Voice of Germany". Gemeinsam mit der Live-Band und weiteren Finalisten gastiert der 24-Jährige Anfang des Jahres in der Meistersingerhalle. Für diesen Auftritt verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Die Finalisten von The Voice Of Germany 2018 © pr_by André Kowalski



Vor wenigen Tagen fand das große Finale der Casting-Show statt, die abwechselnd auf ProSieben und SAT.1 ausgestrahlt wurde. Mit über 50 Prozent der Stimmen konnte sich der Erzgebirger Samuel Rösch den Titel sichern und die Konkurrenz auf die Plätze verweisen.

Der Student der Evangelischen Religionspädagogik gehörte dem Team von Michael Patrick Kelly an. Mit Songs wie "Auf uns" von Andreas Bourani und "In diesem Moment" von Roger Cicero traf er den Nerv des Publikums. Es hagelte stehende Ovationen.

Am Mittwoch, 9. Januar (Beginn: 19.30 Uhr), kommt Rösch mit der Live-Band von "The Voice of Germany" nach Nürnberg. Gemeinsam mit den drei weiteren Finalisten sowie zwei Wildcard-Gewinnern tritt Rösch in der Meistersingerhalle auf.

Für "The Voice of Germany – Live in Concert" verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 4. Januar um 9 Uhr.

