Ticketverlosung: 4 Souls im Fifty-Fifty

Besonderer Konzertabend findet am 26. Juli statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das bekannte Erlanger Zweiergespann Wulli und Sonja präsentiert mit zwei befreundeten Künstlern im Schlepptau Songs der Eagles und Beatles. Für das musikalische Schmankerl verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Die 4 Souls treten am 26. Juli im Fifty-Fifty auf. Foto: pr



Wulli und Sonja werden in Erlangen mindestens ebenso oft auf der Straße erkannt, wie der aktuelle Bürgermeister Dr. Florian Janik. Der Grund liegt auf der Hand: Das musikalische Duett bespielt regelmäßig so ziemlich jede Bar, jede Kneipe der Stadt und absolviert darüber hinaus auch auf der Bergkirchweih Jahr für Jahr viele umjubelte Auftritte.

Das bewirkt natürlich ein gewisses Maß an Renommée. Und so kommt es eben, dass Wulli und Sonja beim Spazieren durch Erlangens Gassen immerzu ein wohl gemeinter Gruß von der anderen Straßenseite herweht.

Am Donnerstag, 26. Juli, (Beginn: 20 Uhr) sind die beiden Musikliebhaber, deren Herz im gleichen Rhythmus schlägt, im Fifty-Fifty zugange und funktionieren die hübsche Theaterbühne im Zuge dessen zu einer ebenso hübschen Konzertbühne um. Mit im Schlepptau haben sie den Bamberger Gitarristen Jürgen Hoffmann sowie den Adelsdorfer Sänger Christian Pöllmann.

Zu viert singen die "4 Souls" Songs der Eagles und Beatles nach und reichern das "All you need is Love" betitelte Programm mit weiteren Perlen der Pop- und Rockgeschichte an.

Für diesen Abend, bei dem hervorragend in schönen Erinnerungen geschwelgt werden kann, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 24. Juli um 9 Uhr.

