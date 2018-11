Tolle Preise beim Christkindlesmarkt-Quiz zu gewinnen!

NÜRNBERG - 25 Tage dauert der Nürnberger Christkindlesmarkt heuer - deswegen haben wir im diesjährigen Quiz auch 25 Fragen für Sie. Beantworten Sie hier jeden Tag eine davon und räumen Sie attraktive Gewinne ab! Unter anderem verlosen wir eine Apple Watch und zwei Sofortbild-Kameras.

Machen Sie bei unserem Quiz mit und gewinnen Sie tolle Preise! Foto: nordbayern.de



Weihnachten rückt immer näher und das bedeutet auch für uns: Zeit für Bescherung. Wir haben den festen Plan, mehrere attraktive Gewinne unter das Volk zu bringen und brauchen nun eigentlich nur noch dankbare Abnehmer. Und das läuft so: Wir stellen hier an dieser Stelle jeden Tag eine neue Quiz-Frage zum Thema Christkindlesmarkt oder auch Weihnachten allgemein. Wer jeden Tag die richtige Antwort gibt, also 25 mal, der hat am Ende die Chance auf unsere Hauptpreise:

1. Preis: Apple Watch Series 4

2. Preis: Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher JBL Extreme

3. und 4. Preis: Je eine Fujifilm Instax Mini 9 Sofortbildkamera

Zudem verlosen wir nach jeder Gewinnspielwoche jeweils drei Bücher "100 Frankenwein-Ausflüge für Genießer und Entdecker" von Bastian Böttner und Markus Raupach.

Achtung, ein Hinweis: Bei der Beantwortung einiger Fragen helfen die Texte in unserer Bildergalerie "Der Nürnberger Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit."

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Seine Wurzeln reichen zurück bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Jedes Jahr kommen Besucher aus den verschiedensten Ländern dieser Erde und verfallen dem Nürnberger "Budenzauber". Unsere Bildergalerie zeigt den Christkindlesmarkt im Wandel der Zeit von 1933 bis heute.



Die aktuellen Fragen finden Sie jeden Tag ab Mitternacht in diesem Artikel. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Anschrift in das unten stehenden Formular ein.

Wir wünschen viel Erfolg!

Informationen zum Gewinnspiel: Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.