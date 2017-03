Umsonst zu Bucovina: Wir verschenken Karten

DJ Shantel lädt am 25. März wieder ins Künstlerhaus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaum ein Event im Künstlerhaus erfreut sich so großer Beliebtheit wie der Bucovina Club. Für die nächste Ausgabe mit dem König des Balkan-Sounds verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Shantel und sein Bucovina Club kommen am 25. März wieder ins Künstlerhaus. Foto: pr



Events wie der Bucovina Club, der regelmäßig im Festsaal des Künstlerhauses über die Bühne geht, müssen eigentlich nicht mehr groß vorgestellt werden. Bei der von DJ Shantel ins Leben gerufenen Reihe werden alle altbewährten Rock- und Pop-Klischees ungeniert über den Haufen geworfen.

Shantel vermengt Bläser-Beats mit Balkan-Pop und Sixties-Rock mit Elektro-Funk. Geht nicht? Geht doch! Und wie. Seit 2003 sorgt der Bucovina Club für einen prall gefüllten Festsaal, jede Menge Ekstase auf dem Dancefloor und er beschert den Mitarbeiter-/innen an der Bar Arbeit in Hülle und Fülle. Vom Tanzen durstige Kehlen müssen schließlich benetzt werden.

Für die kommende Ausgabe am Samstag, 25. März, im Künstlerhaus verlosen wir 2x2 Freikarten. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. März um 9 Uhr.

