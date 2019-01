Umsonst zu Glashaus: Wir verlosen Karten

Band kommt am 8. Februar in die Region - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Formation Glashaus, die Soul "Made in Germany" herstellt, gastiert in Kürze im Schwabacher Markgrafensaal. Für ihre Show in der Goldschlägerstadt verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Glashaus treten am 8. Februar im Schwabacher Markgrafensaal auf. © pr



Glashaus treten am 8. Februar im Schwabacher Markgrafensaal auf. Foto: pr



Die Idee zur Gründung der Band Glashaus ist sozusagen auf Moses Pelhams Mist gewachsen. Ende der 1990er Jahre hört er eine der Nummern der bis dato wenig bekannten Sängerin Cassandra Steen.

Vom Klang ihrer Stimme beeindruckt, lädt er sie zu sich ins Studio ein. Ebenfalls dabei ist bei diesem konspirativen Treffen Pelhams langjähriger musikalischer Partner Martin Haas.

Zunächst entscheidet das Trio, einige Nummern zu schreiben und sie unter dem Namen Cassandra Steen zu releasen. Da man sich jedoch derartig grün ist, beschließt man, eine Band zu gründen. Glashaus erblickt das Licht der Welt.

Sofort sorgt ihr deutschsprachiger Soul für großes Aufsehen im Land. Das Trio ist in Windeseile in aller Munde. Weil Cassandra Steen zwischenzeitlich eine Solokarriere einschlägt, übernimmt Sängerin Peppa zwischen 2008 und 2016 ihren Posten. Mit Veröffentlichung des 2017er Albums "Kraft" ist Steen wieder mit dabei.

Am Freitag, 8. Februar (Beginn: 20 Uhr), kommen Glashaus in den Markgrafensaal nach Schwabach. Für den Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 6. Februar um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.