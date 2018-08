Verlosung: Backstage zu Bryan Adams

NÜRNBERG - Mit Bryan Adams bevölkert einer der ganz großen Entertainer unserer Zeit Ende November die Bühne der Nürnberger Arena. Für das Gastspiel verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze inklusive Backstage-Führung.

Er ist einer der großen Live-Performer unserer Zeit und gilt als Gigant unter den Mainstream-Pop-Rockern. Vor allem mit seinen Balladen „Straight From The Heart“ oder „Summer of 69“ erreichte Bryan Adams in den 1980ern ein Millionenpublikum. Der Kanadier, der sich inzwischen auch als Fotograf einen Namen gemacht hat, geht jetzt wieder auf Tour.

Am Dienstag, 27. November, kommt der Sänger und Gitarrist um 20 Uhr in die Arena Nürnberg. Der Kartenvorverkauf in den Geschäftsstellen von Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und den Lokal- und Heimatausgaben ist bereits gut angelaufen. Zusätzlich verlosen wir jetzt ein besonderes Schmankerl: 3x2 Gewinner erhalten am Tag des Konzerts, also am 27. November, nicht nur Tickets für die Show, sondern auch eine Backstage-Führung.

Der Produktionsleiter wird die Bühne zeigen und die Technik erklären. Danach durchlaufen die Gewinner den Catering-Bereich und die Produktionsräume. Jedoch sind sensible Bereiche, die ausschließlich für den Künstler und seine Band reserviert sind, nicht zugänglich. Ein Vertreter des Tournee-Veranstalters begleitet die sechs Leute die ganze Zeit über und bringt sie auch in die Zuschauerräume der Arena.

Um welche Uhrzeit genau diese spezielle Führung stattfinden wird, legen die Manager erst ein bis zwei Wochen vorher fest. Dann wird den Glücklichen auch mitgeteilt, wann sie sich am Backstage-Eingang einfinden sollten. Das Fotografieren ist während des gesamten exklusiven Rundgangs nicht gestattet.

Bryan Adams hat sich auch verstärkt für soziale Zwecke eingesetzt. Er trat für die Freilassung Nelson Mandelas ein, spielt immer wieder Konzerte zugunsten von Greenpeace oder Amnesty International und gründete im Jahr 2006 eine eigene Hilfsorganisation: die Bryan Adams Foundation.

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 31. August um 12 Uhr.

