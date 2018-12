Verlosung: City Kids Feel The Beat im Hirsch

Pop-Punk-Kapelle aus Ulm tritt am 12. Januar in Nürnberg auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitreißende College-Hymnen und kurzweilige Gitarrenriffs sind das Markenzeichen der Ulmer Band, die demnächst im Rahmen von "Pull The Trigger" im Hirsch auf die Tube drücken wird. Für den Gig spendieren wir 1x2 Gästelistenplätze.

City Kids Feel The Beat © pr



Die fünf jungen Burschen aus Ulm beliefern die Welt mit zum Tanzen animierenden Pop-Punk. Ihre heiß ersehnte Debütplatte haben sie in Zusammenarbeit mit Benny Hermann erstellt, einem Produzenten aus dem Umfeld von Cro und Casper.

"Cheeky Heart" beinhaltet äußert lebendige Gitarrenriffs, nach vorne peitschende Beats und unwiderstehlich versüßte Refrains. Das Album knüpft im Grunde genommen direkt an die vorangegangenen EPs "KIDS" und "Stories" an.

Am Samstag, 12. Januar (Beginn: 22 Uhr), kommen die Sunnyboys aus dem Schwäbischen in den Nürnberger Hirsch, um dort ihre Lieder den Franken gekonnt um die Ohren zu hauen. Für dieses Event, der im Rahmen der Partyreihe "Pull The Trigger" steigt, verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 8. Januar um 9 Uhr.

