Verlosung: Die Konzert-Highlights

Tickets für die besten Live-Gigs in den kommenden Wochen - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Ob Indie-Pop, Post-Punk oder Rock - der Sommer endet mit vielen tollen Konzerten. Die Bühnen in und um Nürnberg herum bieten Musikern unterschiedlicher Stilrichtungen ein Forum. Wir verlosen Tickets für die besten Live-Gigs.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.



Me + Marie - Indie-Folk

Di., 13. September, E-Werk, Beginn: 20 Uhr

Laura Gibson performt am 21. September in der MUZ. © pr



Laura Gibson performt am 21. September in der MUZ. Foto: pr



Me + Marie sind ein aufstrebendes Duo aus dem weiten Feld des Indie-Folks. Bevor sie zusammenfanden arbeitete Roland als Musikredakteur und Marie tourte mit der Band Ganes rund um die Welt.

Ihre Wurzeln haben die zwei Künstler in Graubünden beziehungsweise in Südtirol. Mittlerweile leben und arbeiten sie in München. Ihre Platte haben sie in Zusammenarbeit mit dem Berliner Produzenten Alex Sprave aufgenommen. Kein Unbekannter im Genre, denn Sprave steht auch bei Leuten wie Max Prosa an den Reglern. Die Musik auf dem Album ist melancholisch, ungezähmt, sensibel und rau. Es geht um die Liebe. Immerzu.

Die Verlosung ist mittlerweile beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.

White Miles - Stoner Rock, Bluesrock

Do., 15. September, Club Stereo, Beginn: 20 Uhr

Lola Marsh gastieren am 24. September im E-Werk. © pr



Lola Marsh gastieren am 24. September im E-Werk. Foto: pr



Medina Rekic und Hansjörg Loferer stecken hinter dem Duo White Miles. Die Gruppe aus Tirol fabriziert eine Mischung aus Stoner Rock und Bluesrock. Aktiv am Musizieren sind die beiden Künstler seit über zehn Jahren. Ihr Projekt White Miles verfolgen sie seit 2011 mit allergrößtem Einsatz.

Traurige Berühmtheit erlangte die Band im vergangenen November als Vorband der Eagles Of Death Metal bei einem Konzert im Pariser Bataclan, als Terroristen auf das Areal drängten und wahllos in die Menge schossen. Glücklicherweise waren sowohl Medina als auch Hansjörg beim Angriff der Terroristen nicht mehr anwesend. Doch eines ihrer Crew-Mitglieder kam bei dem Anschlag am 13. November ums Leben.

Das Gewinnspiel ist beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.

The Animen - Rock'n'Roll

Sa., 17. September, MUZ, Beginn: 21 Uhr

Suns Of Thyme treten am 28. September in der MUZ auf. © pr



Suns Of Thyme treten am 28. September in der MUZ auf. Foto: pr



Einen Abend, der voll und ganz im Zeichen des Rock'n'Roll steht, servieren die Strippenzieher des MUZclubs Mitte September allen Freunden dieses Genres. Haupt-Act des Konzertreigens ist die Schweizer Kapelle The Animen aus Genf. Sie stehen für Retro. Alles, was alt klingt, findet einen Platz in ihrer Musik. The Animen komponieren grandiose Songs, die den Hörer umgarnen. Die Eidgenossen jubeln den Leuten Ohrwürmer unter, ohne dass sie es merken.

Mit dabei beim Auftritt in Nürnberg ist die Band Naked Feen aus München. Sie beliefern die Welt mit herrlichem Gitarren-Rock. Die vier Burschen wurden einst zur besten Combo der Landeshauptstadt gewählt. The Rolling Chocolate Band aus Bayreuth komplettiert die illustre Runde. Hannes Brand lädt danach zur Aftershow-Party.

Das Gewinnspiel ist beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.

Laura Gibson + Schleuse - Singer, Songwriter

Mi., 21. September, MUZ, Beginn: 20.30 Uhr

Ben Caplan tritt am 29. September im Stereo auf. © pr



Ben Caplan tritt am 29. September im Stereo auf. Foto: pr



Laura Gibson ist eine Liedermacherin aus Portland, der mit ihrem dritten Album "La Grande" der künstlerische Durchbruch gelingt. 2014 zieht es die Sängerin gen Osten. Sie beschließt "Creative Writing" in New York zu studieren und damit auch eine kleine Auszeit von der Musik zu nehmen.

Eine Gasexplosion in ihrem Haus in der Lower East Side zerstört kurze Zeit nach ihrem Einzug ihr gesamtes Hab und Gut, kostet ihr fast das Leben. Für zwei Mitbewohner kommt jede Hilfe zu spät. Monatelang findet sie bei Freunden Unterschlupf. In mühesamer Keinarbeit kämpft Laura Gibson sich zurück ins Leben. So zeugt ihr neues Album "Empire Builder" von einem Neuanfang, zu dem Gibson förmlich gezwungen worden war. Gemeinsam mit der 2009 gegründeten Formation Schleuse gibt Gibson am 21. September ein Konzert in der MUZ.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 21. September in der MUZ gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

In welchem Jahr zog Gibson nach New York?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Laura Gibson" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 16. September um 9 Uhr.

Lola Marsh - Dream-Pop

Sa., 24. September, E-Werk, Beginn: 20 Uhr

Tom Schilling & The Jazz Kids am 30. September im E-Werk. © pr



Tom Schilling & The Jazz Kids am 30. September im E-Werk. Foto: pr



Ziemlich großartig ist die gefühlvolle Musik des Duos Lola Marsh aus Tel Aviv. Yael und Gil lernen sich vor ein paar Jahren über gemeinsame Freunde kennen. Als Gil auf einer Fete spontan zur Gitarre seines Vaters greift, singt Yael ebenso spontan dazu. Weil das den zwei jungen Leuten derart Spaß bereitet, beschließen sie fortan zusammen Musik zu machen.

Die folgenden 18 Monate feilt das Duett an eigenen Stücken. Während Gil sämtliche Instrumente bedient, steuert Yael ihre formidable Stimme bei. Lola Marsh beglücken die Welt mit lieblichen, kleinen Meisterwerken Marke orchestraler Folk-Pop. Obwohl die Gruppe bis dato erst eine EP veröffentlicht hat, feiert sie die Presse als das neue heiße Eisen im Dream-Pop-Genre. Zurecht!

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 24. September im E-Werk gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Aus welcher Stadt stammt das Duo?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Lola Marsh" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 19. September um 9 Uhr.

Suns Of Thyme - Spacerock, Shoegaze

Mi., 28. September, MUZ, Beginn: 21 Uhr

Leopold Kraus Wellenkapelle am 2. Oktober im Kunstkeller o27. © pr



Leopold Kraus Wellenkapelle am 2. Oktober im Kunstkeller o27. Foto: pr



Suns Of Thyme sind eine Band aus Berlin. Das Quintett hat soeben das zweite Album veröffentlicht und es auf den Namen "Cascades" getauft. Meisterlich lassen sie darauf Space, Shoegaze und Psych nostalgischer Couleur mit Death Rock und Velvet Underground kollidieren.

Voller Melancholie und nonchalanter Großartigkeit schraubt sich diese detailverliebte und elegische Ode an die Freigeistigkeit auf immer hinter die Augen und zwischen die Ohren. Bevor die Kapelle aus der Hauptstadt über die Saiten schrubbt, eröffnet mit Cameron Lines eine weitere Band den Abend.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 28. September in der MUZ gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Wie heißt das aktuelle Album der Gruppe?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Sons Of Thyme" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 23. September um 9 Uhr.

Ben Caplan - Singer, Songwriter

Do., 29. September, Club Stereo, Beginn: 19.30 Uhr

Scraper am 12. Oktober im Kunstkeller 027. © pr_by Chelsea Jene Woodard



Scraper am 12. Oktober im Kunstkeller 027. Foto: pr_by Chelsea Jene Woodard



Ben Caplan liebt es, unterwegs zu sein. Zu Beginn des Jahres tourte der Songwriter mit dem mächtigen Vollbart und der prägnanten Brille durch Großbritannien. Anschließend besuchte er deutsche Konzerthäuser. Nach weiteren Dates quer durch Europa ging es in die USA, in die Heimat nach Kanada und schnurstracks runter nach Down Under.

Überall da, wo Caplan einen Auftritt absolviert, hinterlässt er staunende Menschen. Seine Lieder treffen ins Mark. Völlig egal, ob er die Songs dem Publikum entgegenschreit oder leise in sich hineinflüstert. Caplan klingt mal nach Waits, mal nach Tom Jones. Er vermengt Folk, Blues und osteuropäische Klänge ohne Scheu und macht daraus etwas, was man so noch nicht gehört hat.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 29. September im Club Stereo gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Ben Caplan hat welche Staatsangehörigkeit?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Ben Caplan" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 26. September um 9 Uhr.

Tom Schilling & The Jazz Kids - Chanson

Fr., 30. September, E-Werk, Beginn: 20 Uhr

Phela & Tex am 14. Oktober im Markgrafentheater. © pr_by Rita Loschitz



Phela & Tex am 14. Oktober im Markgrafentheater. Foto: pr_by Rita Loschitz



Seit seiner Rolle neben Robert Stadlober in "Crazy" ist Tom Schilling nicht nur in aller Munde, sondern auch Stück für Stück auf der Karriereleiter emporgestiegen. Der Schauspieler kann es sich erlauben, Rollenangebote abzulehnen und nur die Filme zu drehen, auf die er wirklich Lust hat.

Seit vielen Jahren schreibt Tom Schilling auch eigene Songs. Bislang hauptsächlich im Verborgenen. Nach Abschluss der Dreharbeiten zu "Oh Boy", bei denen er zahlreiche versierte Musiker kennenlernte, änderte sich das. Seitdem proben er und seine Mitstreiter, die unter dem Namen The Jazz Kids aktiv sind, gemeinsam und geben ausgewählte Konzerte. Wie zum Beispiel auf Einladung der Gruppe Calexico.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 30. September im E-Werk gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Mit welchem Film wurde Tom Schilling bekannt?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Tom Schilling" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 27. September um 9 Uhr.

Leopold Kraus Wellenkapelle - Surf, Beat, Swing

So., 2. Oktober, Kunstkeller o27, Beginn: 20.30 Uhr

Die Band mit dem schönen, langen Namen existiert bereits seit zwanzig Jahren. Von Anfang an haben sich die Musiker dem Surf, Beat und Swing verschrieben. Von Freiburg aus bereisen sie die Republik und geben dabei sehr wenig auf Authentizität. So spielen sie weder auf original Fender Gitarren, noch geben sie bei ihren Konzerten große Klassiker des Genres wieder. Das überlassen sie der Konkurrenz.

Ihren Sound nennen die Mitglieder der Band gerne "Black Forest Surf". Klingt gut. Wie auch ihre Lieder. Nach über zehn Jahren spielt die Wellenkapelle nun endlich wieder in Fürth.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 2. Oktober im Kunstkeller o27 gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Wie benennt die Gruppe ihren Sound?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Wellenkapelle" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 28. September um 9 Uhr.

Scraper - Punkrock

Mi., 12. Oktober, Kunstkeller o27, Beginn: 20.30 Uhr

Scraper hausen in windigen Lagerhallen und feuchten Kellern. Dort leben und arbeiten sie. Sie kommen zwar aus San Francisco, sind aber kein Teil der ehrenwerten Gesellschaft der immer teurer werdenden Stadt am Pazifischen Ozean.

Die Band strickt rotzigen Lo-Fi Punkrock und ist auf der Bühne eine Wucht. Ihre Tracks mischt Chris Woodhouse ab. Kein Unbekannter in der Szene. Der Producer sitzt auch für etliche andere Genre-Acts an den Reglern.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 12. Oktober im Kunstkeller o27 gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Wer mischt die Nummern von Scraper ab?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Scraper" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 7. Oktober um 9 Uhr.

Phela & Tex - Singer, Songwriter

Fr., 14. Oktober, Markgrafentheater, Beginn: 20 Uhr

Phela und Tex machen schon länger gemeinsame Sache. Kennengelernt haben sich die beiden, als Phela Tex bei dessen Tour im Vorprogramm begleitete. Die Chemie zwischen der Newcomerin und dem arrivierten Musiker und Moderator von TV Noir stimmte, weshalb beide beschlossen, eine weitere Tour gemeinsam zu spielen.

Gesagt, getan. Nun bestreitet das Duo gar eine dritte Reise durch deutsche Konzerthäuser. Oft nur von Klavier und Gitarre begleitet, stehen die Stimmen der zwei Künstler unmissverständlich im Mittelpunkt des Geschehens.

Gewinnspiel

Für die Veranstaltung am 14. Oktober im Markgrafentheater gibt es 2x2 Gästelistenplätze zu gewinnen. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Welche Sendung moderiert Tex?

Schickt uns Eure Antwort in einer Mail mit dem Betreff "Phela & Tex" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Einsendeschluss ist der 10. Oktober um 9 Uhr.

Informationen zur Teilnahme:



Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Eure Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.





Micha Klang