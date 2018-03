Verlosung: Freikarten für Wrestling-Event zu gewinnen

Die Wrestling-Liga wXw gastiert am 8. April in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Einige der bekanntesten deutschen Wrestler steigen Anfang April im Nürnberger Löwensaal in den Ring. Für diese atemberaubende Show verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Die Wrestling-Liga wXw gastiert am 8. April im Nürnberger Löwensaal. © pr



Die Wrestling-Liga wXw gastiert am 8. April im Nürnberger Löwensaal. Foto: pr



Die Anfänge der mittlerweile größten und beliebtesten Wrestlingpromotion Deutschlands reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Damals verabredeten sich ein paar Wagemutige im Essener Roxy und richteten dort vor stattlichen zwölf zutiefst irritierten Zuschauern einen ersten Wettkampf unter dem wXw-Banner aus.

Mittlerweile sind nicht nur fast zwanzig Jahre vergangen, sondern auch ein paar ziemlich begeisterte Zuschauer hinzugekommen. Ihrem Credo, ein Independent-Projekt sein zu wollen, ist die Truppe bis zum heutigen Tag treu geblieben. Denn nach wie vor präsentiert wXw Pro Wrestling zum Anfassen.

Das bedeutet, dass man hier vergeblich nach Absperrgittern sucht. Außerdem befinden sich die Steh- bzw. Sitzplätze direkt am Ring. Zu guter Letzt stehen die Gladiatoren bereitwillig für Autogramme, Fotos und Gespräche zur Verfügung.

Zwischen Januar und Juni tourt der wXw-Tross einmal quer durchs Land, um das gesamte Volk mit einer atemberaubenden Wrestling-Show zu unterhalten. Am Sonntag, 8. April (Beginn: 17 Uhr), ist Nürnberg an der Reihe. So sind die Kämpfer im Löwensaal zu Besuch. Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 5. April um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.