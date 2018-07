Verlosung: Helmet im Hirsch

New Yorker Rocker treten am 1. August im Hirsch auf. - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Gruppe aus den Vereinigten Staaten besitzt so etwas wie Legendenstatus. Von kleinen Pausen abgesehen, sind Page Hamilton und seine Kollegen seit den Achtzigern aktiv. Für die Show in Nürnberg spendieren wir 1x2 Gästelistenplätze.

Helmet musizieren am 1. August im Hirsch. © pr



Irgendwann in den späten 1980er Jahren fasst Page Hamilton den Beschluss, eine Band zu gründen. Der Sänger und Gitarrist schart drei befreundete Musiker um sich herum und hebt das Projekt aus der Taufe.

Schon die erste Produktion wirbelt in der New Yorker Szene Staub auf. Schließlich ist das, was Helmet auf ihrer Scheibe da zusammenbrauen, ziemlich ungewöhnlich. Hamilton & Co verbinden lauten und lärmenden New Yorker Hardcore mit rhythmischen und harmonischen Elementen des Jazz.

Die Kunde von diesem neuen Sound macht nun die Runde. Helmet werden gefeiert, spielen weitere Alben ein und gehen mit Bands wie Faith No More auf Tour. Außerdem beeinflussen sie mit ihrem Schaffen viele kommende Gruppen und so findet das Wort Kultband im Zusammenhang mit Helmet immer öfter Verwendung.

Auch wenn Helmet im Laufe der Jahre einige Besetzungswechsel durchmachen und darüber hinaus schöpferische Pausen einlegen, genießen Page Hamilton und seine Mitstreiter bei ihren Fans bis zum heutigen Tag absoluten Legendenstatus.

Am Mittwoch, 1. August, (Beginn: 20 Uhr) stellen Helmet ihr 2017 veröffentlichtes Album "Dead To The World" im Hirsch vor. Für diesen Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 30. Juli um 9 Uhr.

