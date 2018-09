Verlosung: Jochen Malmsheimer in der Kufa

Kabarettist tritt am 11. Oktober in Roth auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Künstler aus dem Ruhrpott kommt für ein Gastspiel in die Kulturfabrik. Für die geistreiche Show des Kabarett-Quereinsteigers verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze.

Ein Meister Ausgefeilter Wortkaskaden: Jochen Malmsheimer © privat



Jochen Malmsheimer kommt Anfang der 1960er Jahre zur Welt. Nach dem Abitur beginnt der Ruhrpottspross ein Germanistik- und Geschichtsstudium. Acht Semester später ist jedoch Schluss. Malmsheimer bricht das Unterfangen ab und startet eine Buchhändlerlehre.

Von nun an ist er sozusagen rund um die Uhr von bedrucktem Papier umgeben. Denn nach Feierabend unternimmt der gebürtige Essener erste kleine Schritte in der Unterhaltungsbranche, in dem er fremde komische Texte auf öffentlichen Veranstaltungen vorträgt.

Als dieses Projekt zusehends an Fahrt aufnimmt, gründet er mit Frank Goosen das Kabarett-Duo "Tresenlesen". Unter dieser Flagge absolviert das Zweiergespann zahlreiche Auftritte. Seit dem Jahr 2000 agiert Malmsheimer vorwiegend als Solokünstler. Sein erstes Programm betitelt der wort- und stimmgewaltige Kabarettist "Wenn Worte reden könnten oder 14 Tage im Leben einer Stunde".

Inzwischen gehört Malmsheimer zu den absoluten Größen der Branche. Am Donnerstag, den 11. Oktober, (Beginn: 20 Uhr) gastiert das mit dem Schwert der Poesie gegürtete und in die lange Unterhose tröstenden Mutterwitzes gewandete humoristische Schwergewicht in der Rother Kulturfabrik.

Für seinen Auftritt verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 9. Oktober um 9 Uhr.

