Verlosung: Umsonst zum letzten Bucovina Club

"The Last Session" steigt am 28. April im Künstlerhaus - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Nach der eigentlich als finale Sause angekündigten Fete Ende Februar steht den Fans von DJ Shantel doch noch eine dann wirklich allerletzte Feier ins Haus. Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Bucovina Club feat. DJ Shantel sind mal wieder zu Gast in Nürnberg. © on



Nun ist das Ende also doch verdammt nah. Der Bucovina Club verabschiedet sich von der Bühne des Festsaals im Künstlerhaus. Nach mehr als sechzig Events, bei denen DJ Shantel immerzu alle altbewährten Rock- und Pop-Klischees ungeniert über den Haufen geworfen hat, ist erst mal Schluss.

In den zurückliegenden fünfzehn Jahren vermengte Shantel Bläser-Beats mit Balkan-Pop und Sixties-Rock mit Elektro-Funk. Und traf damit direkt ins Schwarze. Von Anfang an pilgerten die Massen in den Festsaal und pure Ekstase verbreitete sich unmittelbar auf dem Dancefloor.

Wegen des nun anstehenden Umbaus des Künstlerhauses muss der Bucovina Club eine unbestimmte Zeit pausieren. Nach dem eigentlich als Abschlussevent angekündigten Termin Ende Februar, steht nun tatsächlich der allerletzte Abend bevor. Der finale wilde und ekstatische Ritt durch sämtliche Genres findet am Samstag, 28. April (Beginn: 22 Uhr), statt

Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 26. April um 9 Uhr.

