Verlosungsaktion: Bernard Allison im Hirsch

Blues-Barde performt am 21. Januar in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Als Sohn der Blues-Legende Luther Allison sind Bernard Allison Gespür und Talent für die richtigen Töne sozusagen in die Wiege gelegt worden. Für sein Gastspiel in Franken verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Bernard Allison spielt am 21. Januar im Hirsch. Foto: pr



Bernard Allison kommt in Chicago zur Welt. Er wächst mit acht Geschwistern auf und gerät dank Vater Luther früh mit Musik in Kontakt. So dauert es nicht lange, bis Papa und Sohn gemeinsam auf der Bühne stehen. Auch bei Studioaufnahmen ist der sehr talentierte Bursche mit von der Partie.

Bevor Bernard 1990 eine Solokarriere einschlägt, tritt er in mehreren Bands in Erscheinung. Nach einigen Jahren, die er in Paris verbringt, zieht der Musiker Ende der Neunziger zurück in die Vereinigten Staaten.

Anfang 2018 veröffentlicht Allison das bislang letzte Album. "Let It Go" besticht durch ein gelungenes Songwriting sowie einen klaren und reduzierten Sound, da sich die Beteiligten vollkommen auf die Rhythmusgruppe konzentriert haben. Herausgekommen ist die Platte bei Ruf Records, dem Label, das 1994 für seinen Vater gegründet wurde.

Am Montag, 21. Januar (Beginn: 20 Uhr), stellt der Blues-Musiker die Produktion im Nürnberger Hirsch vor. Für den Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. Januar um 9 Uhr.

