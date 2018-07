Verlosungsaktion: Devin the Dude im Stereo

US-Rapper kommt am 23. August in die Noris - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Der Musiker tummelt sich bereits seit zwanzig Jahren in der Branche. Für seinen Gig in Nürnberg verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Devin the Dude tritt am 23. August im Stereo auf. © pr



Devin the Dude tritt am 23. August im Stereo auf. Foto: pr



Ein Blick in die Vita von Devin the Dude alias Devin Copeland fördert zutage, dass der in Houston lebende Musiker schon als junger Spund von sich reden macht. So releast er mit gerade mal 18 sein erstes Album. "The Dude" verschafft Devin ein gewisses Renomée und sorgt außerdem dafür, dass die Rap-Szene Notiz von ihm nimmt.

So richtig in der Branche kommt Devin dann kurze Zeit später an. Er nimmt mit Snoop Dog und Dr. Dree eine Nummer für dessen Platte auf. Nun geht es steil bergauf. Es folgen eine Kooperation mit De La Soul und weitere Langspieler auf Rap-A-Lot Records und anderen Labels.

Bis heute bewahrt sich der Musiker vor dem eigenen musikalischen Ausverkauf. Er verzichtet auf zu viel kommerziellen Erfolg und tummelt sich stattdessen weitestgehend im Hip-Hop-Untergrund. Das bringt ihm unter anderem Bezeichnungen wie "Rap's best-kept secret" ein.

Am Donnerstag, 23. August, (Beginn: 20 Uhr) kommt Devin the Dude ins Stereo. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. August um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.