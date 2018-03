Verlosungsaktion: Johnny Armstrong im Anflug

Gebürtiger Brite kommt am 13. April ins Gutmann - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus dem rauen Norden Englands stammt der bärtige Comedian Johnny Armstrong, der seine sarkastischen Gags in deutscher Sprache vorträgt. Für sein Gastspiel in Nürnberg verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Johnny Armstrong tritt am 13. April im Gutmann auf. © pr



Johnny Armstrong ist allein schon wegen seines außergewöhnlich langen Barts eine sehr auffallende Erscheinung. Mindestens ebenso auffallend ist sein Gespür für gute Gags. Das führt dazu, dass Armstrong seine Witze schon bald vor immer mehr Leuten vortragen darf und er es schafft, eine Institution in der Londoner Comedy-Szene zu werden.

Markenzeichen von Johnny Armstrong sind dessen Sprachgewandtheit und der damit verbundene Wortwitz. Nachdem der gebürtige Nord-Engländer sämtliche Lachmuskeln auf der Insel gepiesackt hat, siedelt er aufs Festland über und lässt sich in Berlin nieder.

Nach ein paar Deutschstunden wagt er den Schritt auf die Kabarettbühnen der Hauptstadt. Das Publikum steht in Windeseile Kopf, wenn der Wahl-Berliner die Unterschiede zwischen Briten und Deutschen beleuchtet oder erzählt, mit welchen Schwierigkeiten er "nach seiner Flucht" von der Insel zu kämpfen hatte.

Armstrong tritt auf Poetry Slams auf. Außerdem sieht man ihn in zahlreichen TV-Shows. Daneben erhält er für seine humoristischen Verdienste einige Auszeichnen um den Hals gehängt. Mit seinem Programm "Gnadenlos", das er in deutscher Sprache und mit einem sympathischen britischen Dialekt vorträgt, gastiert der Bartmann am Freitag, 13. April (Beginn: 20 Uhr), im Gutmann.

Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 11. April um 9 Uhr.

