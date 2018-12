Verlosungsaktion: Sebastian 23 im E-Werk

NÜRNBERG - Der Wortsalon lotst den angesagten Komiker, Philosophen und Poetry Slammer Sebastian 23 Anfang des neuen Jahres ins Erlanger E-Werk. Für den Auftritt des Wortjongleurs verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Sebastian 23 gastiert am 4. Januar im E-Werk. © pr_by Henriette Becht



Sebastian Rabsahl kommt mehr oder weniger zufällig zum Poetry Slam. Als Freund der Literatur stößt er um die Jahrtausendwende auf dieses Veranstaltungsformat, bei dem selbstverfasste Texte in einer vorgegebenen Zeit einem Publikum vorgetragen werden.

Rasch macht er sich einen Namen in der Szene und tritt fortan als Sebastian 23 auf Wettbewerben im ganzen Land und benachbarten Ausland auf. Die 23 steht übrigens für sein damaliges Alter. Sebastian Rabsahl ist 23, als er das erste Mal an einem Poetry Slam teilnimmt.

Inzwischen hat der gebürtige Duisburger, der mit der Schauspielerin Friederike Brecht verheiratet ist, mehrere eigene Programme, CDs und Bücher herausgebracht. Kurz nach dem Jahreswechsel gastiert Sebastian 23 mit der aktuellen Show "Hinfallen ist wie anlehnen, nur später" im Erlanger E-Werk.

Am Freitag, 4. Januar (Einlass: 20 Uhr), steht Rabsahl auf der Clubbühne. Für dieses Event verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. Dezember um 9 Uhr.

