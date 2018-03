Verlosungsaktion: Song Ping Pong im Stereo

Vier Songwriter musizieren am 22. März - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dirk Hess, Lennart A Salomon, John Steam Jr. und Julia Fischer treten beim Song Ping Pong ohne festes Programm vors Publikum. Sie spielen sich die Bälle spontan zu. Für den Abend verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Dirk Hess ist beim Song Ping Pong am 22. März im Stereo dabei. © pr



Dirk Hess ist beim Song Ping Pong am 22. März im Stereo dabei. Foto: pr



Das Konzept eines Song Ping Pongs ist denkbar einfach: Mehrere Songwriter verabreden sich auf einer Bühne und beginnen ohne ein vorab festgeschriebenes Programm mit dem Musizieren. Es wird lediglich vereinbart, wer den ersten Song vorträgt. Danach spielen sich die Artists spontan immer wieder die musikalischen Bälle zu.

Am Donnerstag, 22. März (Beginn: 20 Uhr), findet eine solche ziemlich spannende und aufregende Veranstaltung in Nürnbergs Indie-Kleinod, dem Club Stereo, statt. Mit Dirk Hess, Lennart A Salomon, John Steam Jr. und Julia Fischer werden vier interessante Künstler mit von der Partie sein.

Lediglich mit Klavier, Gitarre und Gesang zeigen die vier von der Muse Geküssten, welch großes Improvisationstalent in ihnen schlummert. Für dieses Event verlosen wir nun 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. März um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.