Verlosungsaktion: Tickets für Bodyformus zu gewinnen

Berliner Entertainer kommt am 21. September nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der YouTube-Star ist längst nicht mehr nur ein Internet-Phänomen. Barry Hammerschmidt unterhält seine Fans auch bei seinen Aufritten in der realen Welt. Für sein Gastspiel im Löwensaal verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Bodyformus tritt am 21. September im Löwensaal auf. Foto: pr



Jeder Mensch, der hin und wieder auf Facebook und YouTube unterwegs ist, dürfte den Namen Barry Hammerschmidt kennen. Allen, die jetzt immer noch im Dunkeln tappen, sei gesagt, dass dies der bürgerliche Name des Internet-Stars Bodyformus ist.

In seinen Videos nimmt der Comedian, der außerdem als Sportmotivator aktiv ist, kein Blatt vor dem Mund und verballhornt alles und jeden. Klischees werden thematisiert und Prototypen dargestellt. Dabei macht Barry auch vor Herkunft und Status keinen Halt. Ohne Rücksicht auf Verluste zieht er seine "Opfer" gekonnt durch den Kakao.

Auf seinem YouTube-Kanal folgen dem angeblichen Nachkömmling eines Zulu-Häuptlings mittlerweile über 700.000 User. Im vergangenen Jahr wagt Bodyformus den Sprung auf die Bühne und stellt fest, dass ihm in der realen Welt ein ebenso großer Erfolg beschieden ist.

So kommt es, dass Bodyformus ein weiteres Mal auf Tour geht. Sie führt ihn am Freitag, 21. September, (Beginn: 20 Uhr) in den Löwensaal. Hierfür verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. September um 9 Uhr.

