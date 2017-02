Verträumte Töne: Karten für Marques zu verschenken

Artrock-Kapelle performt am 17.2. im Künstlerhaus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Macher von Bekassine Records aus Nürnberg schubsen im Februar einen Label-Act auf die Bühne des Vorsaals im Künstlerhaus. Für den Auftritt von Marques verscherbeln wir 2x2 Plätze auf der Gästeliste.

Masques treten am 17. Februar im Künstlerhaus auf. Foto: pr



Bekassine Records ist ein in Nürnberg ansässiges Label, das sich daneben auch um das Booking seiner Artists kümmert. Außerdem stellt es den Künstlern und Bands bei Bedarf Produktionsräume zur Verfügung. Somit liefert Bekassine quasi eine Art Rundumservice. Mit dem Resultat, dass sich die Acts eigentlich nur noch um die Musik-Komposition zu kümmern brauchen.

So wie die Gruppe Marques. Frei von jeglichem Druck richtet die Band verträumte, intensive und tiefsinnige Songs an. Hier treffen filigrane Arrangements und atmosphärische Wucht aufeinander. Acht ausgewählte Stücke haben nun den Weg auf das neue Album "Stumble, then rise" geschafft. Die darauf befindlichen Nummern sind eine Einladung zum lauschenden Innehalten und mit Klavier, Bass und Schlagzeug reduziert instrumentiert. Abgerundet werden die Songs schließlich durch einen furiosen Gesang.

Am Freitag, 17. Februar, treten Marques im Vorsaal des Künstlerhauses auf. Wir verlosen hierfür 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 15. Februar um 9 Uhr.

Micha Klang