Waldstock Open Air: Überraschungspakete zu gewinnen

Ehrenamtlich organisiertes Festival steigt am 6. und 7. Juli - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Das beliebte Happening auf dem Schlossberg in Pegnitz geht in Kürze in die 25. Runde. Wir verlosen für das "Umsonst & Draußen"-Spektakel drei prall gefüllte Überraschungspakete, die allen Musik- und Open Air-Freunden beim Öffnen große Freude ins Gesicht kritzeln werden.

Zur 24. Ausgabe des Waldstock-Festivals im vergangenen Jahr strahlte die Sonne mit den Besuchern um die Wette. Laut Jakob Bauer vom Vorstand kamen deshalb so viele Besucher wie noch nie. © Hans von Draminski



Das Waldstock Festival hat sich im Laufe von inzwischen 25 Jahren von einem kleinen 400-Mann-Experiment inmitten der allerschönsten fränkischen Provinz zu einem der größten "Umsonst & Draußen"-Happenings in ganz Bayern gemausert.

Die Veranstaltung, die heuer am Freitag, 6. Juli, und Samstag, 7. Juli, abermals auf dem pittoresken Schlossberg in Pegnitz über die Bühne geht, lebt vor allem durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder eines Trägervereins, über den das Event organisiert wird. So stecken auch im diesjährigen Fest wieder viel Herzblut und Liebe zum Detail.

Bevor am ersten Abend um 20 Uhr die chilenische Band Parresia ihre Instrumente in die Verstärker steckt und ihren Jazz-Fusion-Sound unter die Meute bringt, versammelt man sich zwei Stunden zuvor am Wiesweiher in Pegnitz. Hier startet ein Festumzug, der das Rathaus passiert und mit musikalischer Unterstützung der GoHo Hobos in Schrittgeschwindigkeit schließlich den Schlossberg hinaufführt.

Neben den Südamerikanern, die das Festival eröffnen, geben sich an den zwei Tagen mit Odd Couple, Leak, Maybellene & Friends, Park Hotel und Afterpartees weitere spannende Acts die Ehre. Mit von der Partie ist übrigens auch Bird Berlin, Nürnbergs erotischste Discokugel. Er performt am Kaffeestand und in den Konzertpausen. Alle Acts des Wochenendes finden Sie in der angehängten Bildergalerie.

Für das Spektakel, zu dem erneut mehrere tausend Besucher erwartet werden, verlosen wir drei prall gefüllte Überraschungspakete. Was genau sich in den Päckchen befindet, wird nicht verraten. Aber wir können versprechen, dass der Inhalt jedem Festival- und Musikliebhaber ein Grinsen ins Gesicht kritzeln wird.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 3. Juli um 12 Uhr.

