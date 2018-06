Wanda in Ansbach: Wir verlosen Tickets

Band aus Österreich gastiert am 22. Juli in der Reitbahn - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine der aufregendsten Rockbands Österreichs kommt im Rahmen der "Ansbach Open" ein weiteres Mal nach Franken. Für die Show der Kapelle, die laut eigenen Angaben "Popmusik mit Amore" fabriziert, verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

FOTO: Facebook-Seite von Wanda, gesp. 2/2018..MOTIV: Band, Wanda, Bandfoto © Wanda



Die Mitglieder der Gruppe Wanda stammen allesamt aus der pulsierenden Hauptstadt Österreichs. Hier, wo der berühmte Schmäh zu Hause ist, erblickt das Bandprojekt das Licht der Welt.

Als "Popmusik mit Amore" bezeichnet Sänger Michael Marco Fitzthum die Musik, die er und seine fünf Mitstreiter vom Stapel lassen. In den Liedern von Wanda geht es tatsächlich sehr oft um Liebe, diesem seltsamen Spiel.

Direkt mit der ersten Single gelingt der Truppe 2014 ein musikalisches Ausrufezeichen. Wenige Monate nach "Schick mir die Post" folgt schon das Debütalbum. "Amore" erreicht Platz 2 in Österreich und landet in Deutschland und der Schweiz ebenfalls in den Charts.

Mit "Bussi" kann die Gruppe, die nahezu jeden Tag des Jahres auf irgendeiner Bühne im deutschsprachigen Raum steht, noch eins draufsetzen. Das im vergangenen Herbst erschienene Werk "Niente" steht dem Erfolg des Vorgängers in nichts nach.

Am Sonntag, 22. Juli, (Beginn: 19.30 Uhr) treten die Wiener, die der Musikexpress als "vielleicht letzte wichtige Rock'n'Roll-Band unserer Generation" bezeichnet, im Rahmen der Ansbach Open auf. Wanda musizieren in der Reitbahn. Für diesen Gig verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. Juli um 9 Uhr.

