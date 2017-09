Warmer Indie-Rock: Shout Out Louds im E-Werk

Schwedische Band musiziert am 10. Oktober - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Shout Out Louds zählen wohl zu den großartigsten Indie-Kapellen Schwedens. Nach einer kreativen Schaffenspause steht das neue Album in den Startlöchern. Für den Gig im E-Werk verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Shout Out Louds gastieren am 10. Oktober im E-Werk. © pr



Shout Out Louds gastieren am 10. Oktober im E-Werk. Foto: pr



Offenbar tragen die Schweden irgendein Musik-Gen in sich. Nur so ist es zu erklären, dass es im Land der Elche so viele gute Bands gibt. Die Shout Out Louds sind eine dieser Gruppen, die - von ganz viel Muse geküsst - Hit für Hit aus den Hüften schleudern.

Die Anfänge der Kapelle reichen bis zur Jahrtausendwende zurück. Zunächst schließen Adam, Ted und Carl einen musikalischen Pakt. Nach einer Weile stoßen Drummer Eric und Keyboarderin Bebban hinzu. Die Band ist komplett und beginnt unter dem Namen Luca Brasi mit der Arbeit. Weil jedoch bereits eine Gruppe mit eben diesem Namen existiert, benennen sich die Schweden in Shout Out Louds um.

Viele Veröffentlichungen und Konzerte braucht die Kapelle nicht, bis sie sich auf die Notizzettel zahlreicher Plattenbosse spielt. Nachdem ein Indie-Label direkt nach dem ersten Demo Stift und Papier entgegenstreckt, kommt mit Capitol Records kurze Zeit später ein Major ums Eck und beordert die Truppe per Flieger nach Los Angeles. Die Shout Out Louds steigen bereitwillig ein und finden sich rasch auf einer Support-Tour für Dears wieder und musizieren bei Jay Leno und David Letterman. Ebenfalls in den USA wird ihr Debütalbum ein zweites Mal releast.

Um zu gewährleisten, nicht komplett vom Musik-Business aufgesogen zu werden, gönnen sich die Shout Out Louds immer mal wieder kleine Auszeiten. Die einen nutzen das für die Familienplanung, die anderen für eigene musikalische Projekte. Nach dem 2013er Album kommt in diesen Tagen das neue Werk der Schweden in die Plattenläden. Es wurde in einem kleinen Kellerstudio in Stockholm eingespielt.

Am Dienstag, 10. Oktober, präsentieren die Skandinavier die Lieder der Scheibe und sicherlich auch alle anderen Indie-Pop-Hymnen bei ihrem Auftritt im E-Werk. Für die Veranstaltung verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 5. Oktober um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.