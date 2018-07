Weinturm Open Air: Wir verlosen Tickets

Dreitägiges Festival findet vom 3. bis 5. August statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch das Line Up der diesjährigen Ausgabe des Weinturm Open Airs vor den Toren Bad Windsheims lässt keinerlei Wünsche übrig und erfeut Fans von Live-Musik voll und ganz. Für das nahezu ausverkaufte Spektakel verlosen wir Gästelistenplätze.

Gankino Circus treten heuer beim Weinturm Open Air bei Bad Windsheim auf. © oh



Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr steht nun also die 41. Ausgabe des Weinturm Open Airs an. Abermals wird das Mehrtagesevent von einer bis in die Haarspitzen motivierten Riege Freiwilliger organisiert. Nicht erst seit gestern genießt ihre bezaubernde Veranstaltung weit über die Grenzen Bad Windsheims hinaus einen formidablen Ruf.

Mit ganz viel Herzblut und noch viel mehr Liebe fürs Detail sorgt die vollkommen ehrenamtlich zu Werke gehende Schar Episode für Episode für ein wundervolles Festival, das von seinem besonderen Charme lebt und für seine friedvolle Atmosphäre geschätzt wird.

Hier plärren nämlich keine übergroßen Security-Schränke irgendwelche Ansagen in die Menge. Alles befindet sich in Einklang, ist ein harmonisches Miteinander. Die Grenzen zwischen Veranstaltern, Musikern und Gästen scheinen gar vollkommen zu verschwimmen. Ist tatsächlich so. Auch wenn es sich für den ein oder anderen womöglich etwas pathetisch anhören mag.

Doch kommen wir zum Programm. Wie immer zaubern die Strippenzieher etliche tolle Bands und Einzelartists aus dem Hut und schubsen sie unverzüglich auf Haupt- und Kleinturm-Bühne. Gleich am ersten Festivaltag, dem Freitag, schlagen Nürnbergs Indie-Rock-Überflieger Me & Reas auf. Ebenfalls auf der Bühne stehen wird der Niederländer Jett Rebel. Die charismatische Persönlichkeit begeisterte erst kürzlich in der Katharinenruine.

Samstag und Sonntag stehen dann unter anderem die Gigs von Gankino Circus, Me & Marie, Neue Wortordnung und Hypnotic Brass Ensemble an. Hier geht es zum vollständigen Line Up.

Für das Festival, das von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August vor den Toren Bad Windsheims steigt, verlosen wir mehrere Gästelistenplätze. Im Topf sind 1x2 Drei-Tage-Tickets sowie jeweils 1x2 Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 31. Juli um 9 Uhr.

