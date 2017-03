William McCarthy in Concert: Freikarten gefällig?

NÜRNBERG - Das Hirn der aufgelösten Augustines gibt auch als Solo-Artist eine gute Figur ab. Für die Show des Vollblutmusikers im Club Stereo verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

William McCarthy tritt am 11. April im Stereo auf. Foto: pr



William McCarthy stammt aus Kalifornien. Irgendwann tauscht er dieses wundervolle Fleckchen Erde gegen einen anderen schönen Ort ein. McCarthy zieht nach New York und kreiert mit den Bands Pela und Augustines unglaublich eindringliche Indie-Rock-Hymnen.

Die Lieder der Augustines behandeln oft schmerzhafte Erfahrungen, die Sänger und Ideengeber McCarthy in seinem Leben machen musste. So haben sowohl sein Bruder, als auch seine Mutter Selbstmord begangen. Mit dem dritten Album "This Is Your Life" verabschiedet sich die Gruppe Ende 2016 in Rente. Nicht jedoch William McCarthy. Warum auch.

Der momentan in Berlin lebende Künstler hat nach wie vor jede Menge zu erzählen. So hat er bereits vor einiger Zeit eine Solo-Tour absolviert und bei Rotwein und lediglich mit einer Gitarre und einer Mundharmonika bewaffnet von seinen Motorradreisen durch die Welt berichtet. Einer seiner kommenden Auftritte führt McCarthy nach Nürnberg. Am Dienstag, 11. April, gastiert er im Club Stereo. Der Entertainer mit der lauten, rauen Stimme steht ab 20 Uhr auf der Bühne.

mk