Willow Child im E-Werk: Gewinnen Sie Karten

Fränkische Blues-Rocker spielen am 21. September in Erlangen - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Die Gruppe aus der Region fabriziert psychedelisch angehauchten Blues-Rock. Für ihre Show, bei der sie das Debüt "Paradise & Nadir" präsentiert, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Willow Child stehen am 21. September auf der E-Werk Bühne. Foto: pr



Blickt man auf das aussagekräftige Bandfoto der Gruppe Willow Child, würde man womöglich nicht sofort darauf kommen, dass diese Formation ihr Zuhause in Franken hat.

Vielmehr vermitteln ihr Look und die verschneite Umgebung, die die fünf Musiker inklusive Frontfrau Eva umgibt, den Eindruck, bei der Band könnte es sich um eine Kapelle aus den Vereinigten Staaten mit einer Vorliebe für die Sounds der Vergangenheit handeln, deren trautes Heim an einem idyllischen Ort am Fuße der Rocky Mountains steht.

Dass dieser erste Eindruck nicht komplett falsch ist, zeigt sich spätestens dann, wenn man sich der Musik von Willow Child nähert. Schließlich rührt das fränkische und doch nicht US-amerikanische Quartett einen astreinen Retro-Rock an, der mal melancholisch verträumt, mal euphorisch treibend daherkommt.

Alles nachzuhören auf dem Debütalbum "Paradise & Nadir", das die Gruppe vor gar nicht all zu langer Zeit auf den Markt gebracht hat. Den Spirit des guten alten Blues-Rock bringen Willow Child nun am Freitag, 21. September, (Beginn: 20 Uhr) auf die Bühne des Erlanger E-Werks.

Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Aktion teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 19. September um 9 Uhr.

