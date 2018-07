Wir schicken Sie zum Sziget-Festival nach Budapest

NÜRNBERG - Es ist eines der größten Festivals in Europa und lockt jährlich knapp 400.000 Besucher nach Budapest: Das Sziget-Festival wartet auch in diesem Jahr wieder mit einem Line-Up der Extraklasse auf. Unter anderem geben sich die Arctic Monkeys, Dua Lipa und Kendrick Lamar die Ehre. Wir verlosen zwei Dreitagestickets.

Junge Menschen feiern beim 23. Sziget-Festival auf einer Insel in Budapest. Das Sziget gilt als eine der größten Kulturveranstaltungen Europas, mit Kunst-Ausstellungen, Theater, Zirkus und Musik. © Balazs Mohai (dpa)



Vom 8. bis zum 15. August, eine Woche lang, steht Budapest wieder im Zeichen des Sziget Festivals. Lana del Rey, Mumford & Sons, Bastille, Liam Gallagher, Parov Stelar, und und und: Auf der Donauinsel Óbuda spielen heuer die ganz Großen auf.

Das Festival ist "ein bunter Grenzgang zwischen Theater-Inszenierungen, Performances, Konzerten und DJ-Sets - auf einem Areal, das bisweilen aussieht, als hätte man den Kulissen der 'Mad Max'-Filme ein Hippie-Make-over verpasst", so beschreibt es der Veranstalter. "Wo sonst hat man zum Beispiel die Gelegenheit, einen Abend vor der Hauptbühne unter den Lichtern eines Riesenrades mit 40.000 Sangeswütigen zu verbringen, um dann am Morgen darauf erst am Fluss Beach Volleyball zu spielen, um dann in einem Zelt einer Probe der Budapester Staatsoper beizuwohnen – die mit einem Workshop für Arien-Gesang abschließt?"

Bei uns können Sie zwei Dreitagestickets gewinnen! An welchen Tagen Sie das Festival dann besuchen möchten, könnten Sie sich aussuchen - allerdings müssen Sie drei Tage in Folge wählen.

