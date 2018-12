Wir verlosen fünf Kochbücher von Alexander Herrmann

Fränkischer Spitzenkoch veröffentlicht ein neues Buch mit Feierabendrezepten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer nach der Arbeit etwas Leckeres kochen möchte, findet in Alexander Herrmanns neuem Kochbuch "Schnell mal was Gutes – Rezepte für den Feierabend" (Verlag Dorling Kindersley, 192 Seiten, 19,95 Euro) einige Anregungen, um schnell etwas am Herd zu zaubern. Wir verlosen fünf Exemplare von diesem Kochbuch.

Unter dem Motto "trotz Zeitmangel etwas Besonderes kochen" präsentiert der Spitzenkoch Schnelles für Genießer in fünf großen Rezeptkapiteln mit Feierabend-Rezepten, die in maximal 30 Minuten auf dem Tisch stehen. Darunter Currywurst Deluxe, Hähnchen-Saté oder Pulled Lachs.

Herrmann wandelt gerne bereits existierende Rezepte ab und drückt ihnen seinen eigenen Stempel auf. Dann wird aus dem süßen Kaiserschmarrn ein herzhaftes Gericht mit Pfefferaprikosen. Der Profikoch serviert Soulfood für Verwöhnmomente, Leibspeisen von Oma, stressfreie Expressgerichte, gesunde Wohlfühlrezepte und aromareiche Ideen aus der Entspannungsküche.

Und weil (fast) Weihnachten ist, verlosen wir fünf Kochbücher "Schnell mal was Gutes". Wer eines gewinnen möchte, kann hier mitmachen. Einsendeschluss ist Freitag, 28. Dezember.

kat