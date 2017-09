Zum zweiten Mal: "Ahoi!" im E-Werk

NÜRNBERG - Nach dem Auftakt Ende April, lädt das E-Werk nun zur zweiten "Ahoi!"-Sause. Wie schon bei der Premiere soll die Fete mehr als eine Party sein und Leute aller Altersgruppen ins Haus lotsen. Wir verlosen 2x2 Gästelistenplätze.

Das E-Werk lädt am 23. September zur zweiten "Ahoi!"-Sause. © pr



Ende April ertönte der Startschuss für das neue E-Werk-Regular, zu der vor allem Gäste eingeladen waren, die schon etwas länger auf der Welt sind, nicht mehr jedes Wochenende um die Häuser ziehen aber trotzdem gepflegte Unterhaltung in Kombination mit Musik, Kultur und Genuss schätzen. Ab 19 Uhr machte man auf dem Party-Dampfer die Leinen los. Marcel Wagner lud auf der Kellerbühne zu einer Lachmuskelmassage. Im Anschluss weckte die ehemalige Boy-Band La Boum die Tanzgeister mit ihrer Mischung aus Ska, Polka und Folk, während im Saal Marc Wirtz die tanzerfahrene Meute mit Disco, Fox und Walzer in Schwingung versetze.

Nun steigt also am Samstag, 23. September, die nächste Runde. Erneut geht es schon ab 19 Uhr zur Sache. Und zwar mit einem Genießermarkt in der Clubbühne. Bis 23 Uhr steht hier leckeres Essen im Streetfood-Style bereit. Außerdem werden erfrischende Cocktails dargeboten. Im hauseigenen Kino laufen ab 20.30 Uhr die Filme "Vincent will Meer" und "The Beach". Zeitgleich agiert in der Kellerbühne die Gruppe Organisation LAB. Das Trio präsentiert Jazz-Standards und Eigenkompositionen, geprägt vom Sound der Hammondorgel. Den Rest besorgen DJs zu späterer Stunde.

Für die zweite "Ahoi!"-Ausgabe verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 18. September um 9 Uhr.

