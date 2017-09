"Sport Bild": Bayern-Krisensitzung zu Ancelotti

vor 1 Stunde

PARIS/MÜNCHEN - Nach dem 0:3-Debakel bei Paris St. Germain soll der FC Bayern laut "Sport Bild" am Donnerstagnachmittag in einer Krisensitzung über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti beraten.

Carlo Ancelotti steht als Bayern-Trainer möglicherweise vor dem Aus. © Christophe Ena (dpa)



Das meldete das Sportblatt auf seiner Homepage, noch während der deutsche Fußball-Rekordmeister im Flieger auf der Rückkehr von der Champions-League-Reise nach Frankreich war. Die Münchner hatten am Vorabend gegen das Team um Superstar Neymar keine Chance. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, dass der Verein "auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen".

dpa