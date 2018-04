0:0 in Braunschweig: Bielefeld kommt dem Club kaum näher

Arminia verpasst große Chance und stagniert im oberen Drittel - vor 50 Minuten

BRAUNSCHWEIG - Als einer der vielen Club-Verfolger muss Arminia Bielefeld am Freitagabend einen Rückschlag hinnehmen. Bei Eintracht Braunschweig kommen die Ostwestfalen nicht über ein 0:0 hinaus und treten in der engen 2. Liga auf der Stelle.

Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld trennten sich am Freitagabend mit 0:0. © Peter Steffen/dpa



Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld trennten sich am Freitagabend mit 0:0. Foto: Peter Steffen/dpa



Eintracht Braunschweig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag 0:0 von Arminia Bielefeld getrennt. Durch das 15. Unentschieden in dieser Saison bleiben die Gastgeber mit 39 Punkten als Tabellenzehnter weiter im Abstiegskampf. Bielefeld verpasste nach dem torlosen Remis, als Vierter mit 44 Punkten Druck auf Holstein Kiel (49) zu machen. Der Aufsteiger hat am Montag gegen den 1. FC Nürnberg die Chance, den Vorsprung auszubauen.

Vor 22.500 Zuschauern verpasste Bielefelds Tom Schütz neun Minuten vor dem Ende den Siegtreffer, nachdem sein Freistoß an die Latte ging. In der 80. Minute wurde Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht nach mehrmaligen Reklamierens von Schiedsrichter Alexander Sather auf die Tribüne verwiesen.

dpa