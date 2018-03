0:0 in Salzburg! Achtelfinal-Aus für Borussia Dortmund

RB Leipzig hat das Viertelfinal-Ticket im Sack - vor 1 Stunde

SALZBURG - Geschafft! RB Leipzig fightet sich mit einem 1:1 bei Zenit St. Petersburg ins Viertelfinale der Europa League. Der BVB muss dagegen einpacken: Die Stöger-Truppe musste sich bei RB Salzburg nach der 1:2-Pleite aus dem Hinspiel mit einem 0:0 begnügen und scheidet somit aus.

RB Salzburg - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Europa League sang- und klanglos ausgeschieden. Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:2 im Hinspiel kam die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am Donnerstagabend im Rückspiel beim FC Salzburg über ein torloses Remis nicht hinaus. 29.520 Zuschauer sahen im ausverkauften Stadion des österreichischen Double-Gewinners eine über weite Strecken klar überlegene Heim-Mannschaft, die zudem mehrere hochkarätige Chancen vergab.

Zenit St. Petersburg - RB Leipzig 1:1 (1:1)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht nach einer Zitterpartie zum ersten Mal im Viertelfinale der Europa League. Nach dem 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel reichte der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstagabend ein 1:1 (1:1) bei Zenit St. Petersburg. Vor 44.092 Zuschauern waren die Sachsen in der 22. Minute durch Jean-Kevin Augustin in Führung gegangen. Dem heimstarken russischen Team gelang durch Sebastian Driussi nur noch der Ausgleich (45.+1). RB-Stürmer Timo Werner scheiterte in der 82. Minute mit einem unplatziert geschossenen Foulstrafstoß.

Arsenal London - AC Mailand 3:1 (1:1)

Mailand konnte in London nur kurz auf einen Auswärtscoup hoffen. Ex-Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu brachte die Italiener mit seinem Distanzschuss in Führung (35. Minute), doch Danny Welbeck glich kurz danach dank eines umstrittenen Foulelfmeters aus (39.). Der frühere Gladbacher Granit Xhaka (71.) und erneut Welbeck (86.) sorgten für den Endstand.

Olympique Lyon - ZSKA Moskau 2:3 (0:1)

Lyon verlor zu Hause 2:3 (0:1) gegen ZSKA Moskau. In der russischen Hauptstadt hatten die Franzosen noch 1:0 gewonnen.

Athletic Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1)

Keine Probleme hatte hingegen Marseille: Nach dem 3:1 im Hinspiel siegten die Franzosen auch im Rückspiel bei Athletic Bilbao mit 2:1 (1:0).

Viktoria Pilsen - Sporting Lissabon 2:1 n.V.

Sporting Lissabon kam bei Viktoria Pilsen durch ein Auswärtstor von Rodrigo Battaglia trotz einer 1:2 (0:2)-Niederlage nach Verlängerung weiter; vor einer Woche hatten die Portugiesen 2:0 gewonnen.

Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 1:5 (1:1)



Für Atlético erzielten in Moskau Angel Correa (16. Minute), Saul (47.), zweimal Fernando Torres (65./Foulelfmeter/70.) sowie Antoine Griezmann (85.) die Tore für den Europa-League-Sieger von 2010 und 2012. Allerdings musste Madrid auch eine womöglich schwere Verletzung von Filipe Luis hinnehmen. Der Abwehrspieler wurde nach einem Tritt gegen die Achillessehne mit der Trage vom Platz transportiert.

Die Viertelfinal-Auslosung findet an diesem Freitag (13 Uhr) bei der UEFA in Nyon statt.

