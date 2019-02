0,02 Sekunden! Rebensburg rauscht an Bronze vorbei

ARE - Zum wiederholten Mal verpasst Viktoria Rebensburg auch bei der Ski-WM in Are eine Medaille. So knapp wie diesmal war es aber sicher selten, denn sie trennen nur zwei Hundertstel von Platz drei. Damit belegt sie wie schon 2017 den vierten Rang hinter den Konkurrentinnen aus der USA, Italien und der Schweiz.

Erneut im Pech: Viktoria Rebensburg schrammt trotz starker Leistung haarscharf am Stockerl vorbei. Foto: dpa



Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften in Are eine Medaille im Super-G als Vierte extrem knapp verpasst. Die Oberbayerin war am Dienstag nur 0,07 Sekunden langsamer als Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Auf Bronze und die Schweizerin Corinne Suter fehlten 0,02 Sekunden. Silber ging an Sofia Goggia aus Italien.

Wie schon im WM-Super-G 2017 und im olympischen Riesenslalom 2018 landete Rebensburg auf dem vierten Platz. Aus dem deutschen Team kam Kira Weidle auf Platz 18. Michaela Wenig und Meike Pfister schieden ebenso aus wie Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn. Die Amerikanerin stürzte heftig ins Fangnetz, kam dabei aber glimpflich davon.

