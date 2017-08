Zwei Kopfbälle, ein Elfmeter: So fing sich die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag die drei Gegentore, welche die Niederlage in Kiel zur Folge hatten. Dabei begann das Gastspiel im hohen Norden eigentlich ganz gut an: Die Elf von Janos Radoki verlor aber den Faden und konnte dem Aufsteiger nach der frühen Führung nicht mehr gefährlich werden. Die Noten fallen folglich zu einem sehr großen Teil ziemlich verheerend aus.