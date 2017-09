Zwei Traditionsklubs im Flutlicht des Nürnberger Achtecks: So schön kann ein Montagabend in der 2. Bundesliga sein. Der 1. FC Nürnberg empfing den FC St. Pauli und hoffte darauf, den Anschluss an die Tabellenspitze wieder zu finden - am Ende muss sich das Team von Michael Köllner aber mit einer Niederlage und der Tatsache abfinden, innerhalb von nur zwei Spielen ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht zu sein.