Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Donnerstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker". © Sportfoto Zink / DaMa

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Aus im Achtelfinale: Uduokhai beendet Nürnbergs Pokal-Träume Eine Pokalschlacht mit dem besseren Ende für den Favoriten: Der VfL Wolfsburg beendete am Dienstagabend die Pokal-Träume des 1. FC Nürnberg. In einer hartumkämpften Partie hielt der Club über weite Strecken gut mit, musste sich in der Verlängerung dann aber der individuellen Klasse der Wolfsburger beugen.

1:1 auf dem Betzenberg: Hier kommen die Club-Noten! Engagiert, aber am Ende glücklos präsentierte sich der 1. FC Nürnberg am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern. Mikael Ishak brachte den Club in Führung, doch ein Eigentor machte die Tabellenführung zu Nichte - hier sind die Noten!