0:1-Pleite in Salzburg: RB Leipzig blamiert sich erneut

SALZBURG - RB Leipzig hat auch das Rückspiel gegen seinen kleinen Bruder aus Salzburg verloren. in Österreich setzt es für das Rangnick-Team eine 0:1-Niederlage. Bayer Leverkusen kann im Heimspiel gegen Rasgrad eine Blamage gerade noch verhindern.

Leipzigs Yussuf Poulsen kann die erneute Niederlage gegen Salzburg nicht fassen. Foto: Hendrik Schmidt



FC Red Bull Salzburg - RB Leipzig 1:0 (0:0)

RB Leipzig kann das Weiterkommen in der Europa League nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Das Team von Trainer Ralf Rangnick unterlag im Duell der von Red Bull unterstützten Clubs beim FC Red Bull Salzburg mit 0:1 (0:0) und rutschte auf Rang drei der Gruppe B ab. Fredrik Gulbrandsen erzielte am Donnerstagabend in der 74. Minute in einem hitzigen Spiel den Siegtreffer für die Österreicher. Da Celtic Glasgow im Parallelspiel 1:0 (1:0) bei Rosenborg Trondheim gewann, liegen die zweitplatzierten Schotten nun drei Punkte vor Leipzig. Die Sachsen müssen am letzten Spieltag zu Hause gegen Trondheim gewinnen und auf eine Heim-Niederlage von Celtic gegen Salzburg hoffen, um die K.o.-Runde zu erreichen.

Bayer 04 Leverkusen - Ludogorez Rasgrad 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen kann weiter aus eigener Kraft den Gruppensieg in der Europa League schaffen. Mit einer B-Elf kam der Fußball-Bundesligist vor heimischer Kulisse gegen Ludogorez Rasgrad zwar nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, liegt aber nach der 1:2 (0:1)-Niederlage des FC Zürich im Parallelspiel gegen AEK Larnaka weiter vor den zweitplatzierten Schweizern. Leverkusen war bereits vor dem wenig mitreißenden Spiel sicher für die K.o.-Runde qualifiziert. Marcelinho brachte die Gäste aus Bulgarien am Donnerstagabend in der 69. Minute in Führung, ehe Mitchell Weiser der sehenswerte Ausgleich für Leverkusen gelang (85.). Am letzten Spieltag tritt Bayer 04 bei AEK Larnaka an.

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 4:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League vorzeitig den Gruppensieg geholt. Der Bundesliga-Dritte kam am Donnerstag zu einem beeindruckenden 4:0 (2:0) gegen Vorjahresfinalist Olympique Marseille und ist nach dem fünften Sieg im fünften Spiel nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe H zu verdrängen. Vor 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Fußball-Arena traf Luka Jovic zweimal (1. und 67.). Außerdem leistete sich OM durch Luiz Gustavo (17. Minute) und Bouna Sarr (62.) zwei peinliche Eigentore.

