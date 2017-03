0:2! Die Eisernen beugen Würzburg

BERLIN - 2017 ist bislang noch kein Kickers-Jahr. Sechs Pflichtspiele, kein Sieg: Auch bei formstarken Berlinern blieb die Wende aus. In der Alten Försterei zogen die Unterfranken in Überzahl den Kürzeren.

Der Ex-Nürnberger Sebastian Polter besorgte gegen Würzburg Berlins 1:0. © dpa



Bei den Gästen aus Unterfanken kehrte nach dem 1:1 im fränkischen Derby gegen Fürth Schoppenhauer nach seiner Gelbsperre zurück. Dadurch konnte Coach Bernd Hollerbach erstmals seit Wochen wieder mit dem Innenverteidiger-Gespann Schoppenhauer/Neumann planen und wechselte taktisch wieder zur Viererkette. Müller saß gegen Union zunächst auf der Bank.

Skrzybski gibt die Richtung vor

Der 1. FC Union begann im heimischen Stadion an der Alten Försterei enorm spielbestimmend und hatte dementsprechend auch die erste Möglichkeit im Spiel. So ließ sich Schoppenhauer von Skrzybski vernaschen und hatte Glück, dass Schröck den Schuss des Gegenspielers noch abwehrte (5.). Auch sonst ging es in den Anfangsminuten fast einbahnstraßenmäßig nur in eine Richtung: nämlich auf das Gehäuse von Ex-Union-Profi Wulnikowski, der von 1999 bis 2004 für die Eisernen gespielt hatte.

Erst nach einer knappen Viertelstunde präsentierten sich dann die ansonsten sehr defensiv eingestellten Gäste das erste Mal vor Union-Keeper Mesenhöler. Aus dem Nichts hatte Ernst eine Eins-gegen-eins-Möglichkeit, scheiterte aber am Berliner Schlussmann (14.). Es blieb vorerst die einzige gefährliche Aktion, denn ansonsten agierten die Unterfranken harm- und mutlos. Ganz anders die Berliner, die sich von der Würzburger Großchance nicht aus dem Konzept bringen ließen und stattdessen ihrerseits weiter nach vorne spielten - und sich nach einer Kroos-Ecke auch belohnten: Parensen verlängerte die Hereingabe des Kapitäns per Kopf an den Fünfer, wo Polter den Ball ins Tor köpfte (21.).

Puncec sieht Gelb-Rot

Der Führungstreffer unterstrich den bis dato herrschenden Spielverlauf, den von Würzburg kam weiterhin nur wenig. Die seltenen Angriffe der Unterfranken waren aber stets gefährlich: Soriano köpfte neben (37.), Schröck schoss über das Tor (40.). Sekunden vor dem Pausenpfiff schwächten sich die Köpenicker dann selbst. Puncec schlug zum zweiten Mal binnen nicht einmal zehn Minuten gegen Soriano den Arm aus. Die Folge: Gelb-Rot für den Innenverteidiger (44.). Beinahe wäre beim Freistoß nach dem Platzverweis sogar noch der Ausgleich gefallen, Mesenhöler parierte gläzend gegen Taffertshofer (45.).

Pogatetz übernimmt

Union-Trainer Keller reagierte zur Pause und flickte mit Pogatetz das Loch in der Viererkette. Dafür opferte er Offensivmann Hedlund. Hollerbach wechselte ebenfalls und ersetzte Benatelli durch Rama. Der 47 Jahre alte Coach der Unterfranken sah zu Beginn des zweiten Durchgangs eine verbesserte, weil mutigere und aktivere Würzburger Mannschaft. Richtig ernsthaft gefährden konnte sie Mesenhöler aber noch nicht. Union tat in Unterzahl nur noch das Nötigste.

Ballbesitz, aber kaum Gefahr

Die Würzburger liefen weiter geduldig an und hatten nun deutlich mehr Spielanteile. Die Berliner konzentrierten sich fast ausschließlich auf die Defensive und machte die Räume mit einem 4-3-2 extrem eng. Offensiv trat die Keller-Elf gelegentlich mit harmlosen Freistößen aus dem Halbfeld oder langen Bällen auf den alleingelassenen Polter in Erscheinung.

So ging es mit dem minimalen Vorsprung in die Schlussviertelstunde. Dort nahm Kreilach der Partie letztlich die Spannung. Der Kroate umkurvte Wulnikowski durch eine saubere Bewegung und schob zum 2:0 ein (82.). Würzburg bekommt es am nächsten Spieltag samstags (13 Uhr), vor heimischer Kulisse mit Dynamo Dresden zu tun.

