0:2! Duisburger Doppelschlag schockt das Kleeblatt

Fürther Auswärtsmisere geht weiter - Kleeblatt unterliegt dem MSV - vor 1 Stunde

DUISBURG - Auswärts läuft's einfach nicht: Auch beim MSV Duisburg war die SpVgg Greuther Fürth erfolglos. Beim 0:2 (0:2) setzte es die nächste Niederlage auf fremdem Platz, das Kleeblatt verpasste den Anschluss ans rettende Ufer - und muss sich bis zur Winterpause noch mächtig steigern.

Nix zu holen beim MSV: In Duisburg verlor die SpVgg Greuther Fürth bereits ihr siebtes von neun Auswärtsspielen. © Sportfoto Zink / WoZi



Nix zu holen beim MSV: In Duisburg verlor die SpVgg Greuther Fürth bereits ihr siebtes von neun Auswärtsspielen. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Man kennt sich, man herzt sich. Ein kurzes Nicken, ein Lächeln, und dann eine freundliche Umarmung – so begrüßte Fürths Kapitän Marco Caligiuri den Duisburger Keeper Mark Flekken, der selbst vier Jahre lang das Kleeblatt auf der Brust trug, vor der Partie im Spielertunnel. Fürth war zu Gast in Duisburg, wo man im Fußball noch richtig malocht und als Aufsteiger eine bislang gute Figur abgibt. Diese gute Figur ging auch am Samstag weiter, als Flekken und seine Kollegen seinen ehemaligen Arbeitgeber eins auswischte und Fürth mit 2:0 (2:0) nach Hause schickte.

Im Vergleich zum glanzvollen 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli stellte Kleeblatt-Coach Damir Buric lediglich auf einer Position um: Für Adam Pinter rückte Levent Aycicek in die Startelf, diese Rolle übernahm der Deutsch-Türke vergangene Woche aber auch ab der 30. Minute, als er für den verletzten Pinter ins Spiel kam. Buric setzte also im Wesentlichen auf das Team, das sich im Ronhof den Frust von der Seele schoss – und dies gerne auch in der Wedau tun wollte, schließlich stand Fürth noch ohne Auswärtssieg da. Bei Aufsteiger Duisburg trafen die Weiß-Grünen auf gleich zwei ehemalige Kollegen: Der schon angesprochene Flekken, vier Jahre lang fürs Kleeblatt aktiv, hat sich bei den Zebras inzwischen als sattelfeste Nummer eins etabliert. Auf der Bank nahm zudem mit Kingsley Onuegbu ein ehemaliger Fürther Publikumsliebling Platz.

Bilderstrecke zum Thema Verhängnisvoller Doppelschlag vor der Pause: Fürth verliert in Duisburg Fünf entscheidende Minuten, zwei wichtige Szenen: Kurz vor der Pause hatte die SpVgg Greuther Fürth zweimal das Nachsehen, der MSV Duisburg netzte doppelt und bedankte sich. Die desolate Auswärtsform der Fürther hält also an - wir haben für Sie die Bilder zum Drama in Duisburg!



Schon früh übten die Gastgeber Druck aus und kamen zu ihrer ersten Gelegenheit, als MSV-Verteidiger Enis Hajri nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum Kopfball kam, Sascha Burchert die Kugel aber noch über den Kasten lenkte (3.). An der taktischen Disziplin der Duisburger hatte Fürth vor allen Dingen im Mittelfeld zu knabbern, der Tabellen-17. bekam zu Beginn überhaupt keinen Zugriff. Die größte Chance der Anfangsphase bot sich dem MSV in der 19. Minute: Der emsige Moritz Stoppelkamp setzte sich auf der linken Außenbahn durch und spielte den Ball zurück an die Strafraumgrenze, wo Fabian Schnellhardt Kleeblatt-Keeper Burchert dazu zwang, das Spielgerät abprallen zu lassen. Maximilian Wittek rettete anschließend in letzter Sekunde vor Oliveira Souza, der einschussbereit stand.

Die Duisburger Großchance war vielleicht so etwas wie der Weckruf für die bis dahin eher müden Fürther. Nach einer Ecke schnappte sich Caligiuri den zweiten Ball und schlenzte die Kugel an Flekken vorbei aufs Duisburger Tor, dort rettete Zebra-Stürmer Iljutcenko aber sehenswert (28.). Doch gerade als das Kleeblatt dabei war, sich in die Partie zu kämpfen, schockte Oliveira Souza die SpVgg: Burchert wollte Stanislav Iljutcenko die Kugel wegspitzen, zog im Duell aber den Kürzeren und musste am Boden kriechend mit ansehen, wie Stoppelkamp in die Mitte flankte. Dort musste der Brasilianer nur noch einnicken (40.).

Das nun sichtlich verunsicherte Kleeblatt wankte, dann teilten die Meidericher den zweiten Nackenschlag aus. Erneut war es Iljutcenko, der sich entscheidend durchsetzte, und den Ball in die Mitte zu Borys Tashchy spielte, der vor Maloca an den Ball kam und das Spielgerät aus kurzer Distanz unter die Querlatte knallte (44.). Mit einer 0:2-Hypothek ging es für Fürth dann in die Pause.

Bilderstrecke zum Thema Holprig in der Wedau: Benoten Sie das Nicht-schon-wieder-Kleeblatt! In der Ferne läuft es einfach überhaupt nicht bei der SpVgg Greuther Fürth: Beim MSV Duisburg setzte es für die Buric-Elf die nächste Auswärtsniederlage. Droht auch bei den Noten ein Unheil? Sie haben noch bis Montag die Chance, den Kleeblatt-Kickern Zensuren für ihre Leistung bei den Zebras zu geben.



Die zweite Hälfte begann Fürth bemüht, ging auch deutlich aggressiver in die Zweikämpfe. Angesichts des Spielstands war das allerdings nicht mehr als ein kurzes Aufbäumen. Die Zebras erarbeiteten sich weiter Chancen und hielten das Kleeblatt gekonnt auf Distanz. Beinahe hätte Oliveira Souza auf 3:0 aus Sicht des MSV erhöht, sein Treffer (59.) wurde wegen einer Abseitsposition aber korrekterweise zurückgepfiffen. Auch der eingewechselte Daniel Steininger (61.) konnte das über 90 Minuten enttäuschende Angriffsspiel der Weiß-Grünen nicht beleben, Fürth strahlte lediglich durch einen Wittek-Freistoß (80.) und durch einen Verzweiflungs-Versuch von Narey (91.) zumindest ansatzweise Torgefahr aus – insgesamt zu wenig, um den Gastgebern noch gefährlich zu werden.

Damit geht die desolate Auswärtsserie der SpVgg weiter – im neunten Spiel auf fremdem Platz setzte es die siebte Niederlage. Die positive Nachricht an diesem enttäuschenden Kleeblatt-Samstag: Die nächsten beiden Partien bestreitet Fürth vor eigenem Publikum im Ronhof. Dort war die Buric-Elf in den vergangenen drei Spielen siegreich. Und Punkte, möglichst sechs, sind auch bitter nötig, damit sich Fürth nicht schon zur Winterpause einen schwer einholbaren Rückstand zum rettenden Ufer aufbuckelt.

MSV Duisburg: Flekken - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Fröde, Schnellhardt - Oliveira Souza (86. Albutat), Stoppelkamp (67. Engin) - Tashchy (82. Onuegbu), Iljutcenko

SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Gugganig, Maloca, Caligiuri - Hilbert (75. Dursun), Wittek - Aycicek (61. Steininger), Sontheimer (82. Magyar) - Green - Raum, Narey

Tore: 1:0 Oliveira Souza (40.), 2:0 Tashchy (44.) | Gelbe Karten: Hajri, Fröde - Maloca, Hilbert, Sontheimer | Schiedsrichter: Schlager (Rastatt) | Zuschauer: 12.000.

+++ Hier gibt's den Live-Ticker zum Nachleiden! +++

Alexander Michael Aulila